Maria (à direita) e seu pai, Carlos Câmara (à esquerda) - Divulgação

Publicado 10/06/2022 16:34

O que já estava ruim parece que piorou.

A relação entre a cantora Maria, ex-participante do BBB 22, e o pai, Carlos Câmara, não anda nada bem.

Com exclusividade à coluna, o gari e massagista informou que, por estar sofrendo constantes dores na coluna, passou por uma cirurgia de emergência na terça-feira (7).

Apesar da saúde vulnerável, Carlos Câmara não recebeu visita da filha.

“Fiz uma infiltração. Foi um paliativo para melhorar as dores constantes e diárias na coluna, por causa de muito trabalho pesado”, relata o pai da cantora. “A ingrata nem me procurou”, frisa.

Abalado, Carlos Câmara também indicou que está saindo das redes sociais.

Desde que deixou a casa do BBB 22, ao ser desclassificada por agressão, Maria não encontrou o pai. Eles se falaram apenas uma vez, por telefone.

Câmara diz que, em razão de desencontros, Maria rompeu relações com ele. A cantora, inclusive, teria mudado de número de celular para não receber mais ligações e mensagens do pai.

Há alguns dias, em outra conversa com a coluna, Carlos Câmara se mostrou aborrecido com o afastamento da filha.

“Gostaria que ela me procurasse, que entrasse em contato comigo e que me explicasse por que se afastou de mim, se eu fui tão presente na vida dela quando ela estava no BBB”, expressou, em tom de súplica, na ocasião.

De todo modo, pelo menos no que diz respeito à saúde física, o gari diz que se sente bem após a cirurgia.