Imagens exclusivas de Sérgio Hondjakoff na clínica de reabilitação - Divulgação

Publicado 13/06/2022 16:41

Carmen Lucia Hondjakoff, mãe do ator Sérgio Hondjakoff – conhecido por interpretar o personagem Cabeção, em “Malhação” – desabafou sobre o estado de saúde do filho.

Há alguns dias, o artista, por meio dos stories do Instagram, proferiu críticas e ofensas ao pai. Contudo, como explicou o próprio ator ao programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, os vídeos foram feitos durante um surto, em razão de um transtorno de dependência química.

“Meu filho é dependente químico há 16 anos. Já teve dez internações”, conta Carmen Lucia.

“Nessa última semana, depois de ficar quase um ano limpo, ele recaiu e surtou. Gravou várias lives notoriamente alterado por drogas e álcool”, explica a mãe do ator.

Com ajuda do músico Rafael Ilha, a quem Carmen chama de “luz que socorreu o meu filho”, a família conseguiu internar Sérgio Hondjakoff no Instituto de Dependência Química de Sorocaba, no interior de São Paulo.

“Ele [Rafael Ilha] conseguiu uma clínica, uma das melhores do Brasil, que se disponibilizou a fazer todo o tratamento do Serginho, que infelizmente encontra-se sem contrato desde 2011”, relata a mãe.

Além disso, Carmen Lucia diz que o filho aceitou ser internado em consenso com a família.

“Se Deus quiser, será a última internação do meu filho. Ele vai vencer, como muitos já venceram esse vício maligno”, destaca.