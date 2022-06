Em seu programa, Sônia Abrão alfineta Gkay - Reprodução

Publicado 14/06/2022 16:27

A influencer Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, roubou a cena na noite de segunda-feira (13) durante a festa de aniversário da cantora Simaria, da dupla com a irmã Simone, em São Paulo.

Tudo começou quando este colunista se apresentou à humorista mencionando que integra o programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, comandado por Sonia Abrão.

Contudo, ao ouvir o nome da apresentadora, a influencer não se conteve e disparou uma série de insultos.

O colunista ouviu palavras de baixo calão (“vai tomar no...”, entre outras ofensas) direcionadas a si e a apresentadora.

Em maio, Sonia Abrão, em transmissão ao vivo do “A Tarde é Sua”, criticou a influencer por gastar cerca de R$ 8 milhões para organizar a festa conhecida como “Farofa da Gkay” – evento anual que reúne diversos influencers e celebridades em um fim de semana em um resort.

Na ocasião, Sonia argumentou que não fazia sentido gastar tanto em uma festa enquanto milhões de pessoas passam necessidade no País, sobretudo em razão do alto nível de desemprego e das sucessivas tragédias climáticas que assolam o território nacional.

No entanto, vale destacar que a própria Sonia Abrão, na semana seguinte, elogiou a influencer por ajudar as vítimas das chuvas em Pernambuco, demonstrando que as críticas anteriores não eram pessoais, mas de cunho social.

Apesar das ofensas, o colunista disse à influencer que o programa se pauta por fazer críticas e elogios do ponto de vista profissional, independentemente de quem seja alvo dos comentários.

De todo modo, o colunista, conforme a reação da influencer, ficou com a impressão de que Gkay não assistiu ao programa “A Tarde é Sua”. Possivelmente, a humorista ouviu uma versão da reprovação argumentada por Sonia Abrão por meio de outras pessoas, o que não é a mesma coisa.