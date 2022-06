Luciano Szafir recebe alta do hospital após cirurgia no intestino - Reprodução

Luciano Szafir recebe alta do hospital após cirurgia no intestinoReprodução

Publicado 20/06/2022 11:29

As condições de saúde andam preocupando o ator e apresentador Luciano Szafir.

Na sexta-feira (17), ele foi internado no Hospital Vera Cruz, em Campinas (SP), com um quadro de suboclusão intestinal. Apesar de ter tido alta no domingo (19), o artista precisará redobrar os cuidados daqui para a frente.

“Preciso tomar todo o cuidado possível, pois não posso ter nenhum tipo de intercorrência”, declara o ator, com exclusividade à coluna.

Sob restrição alimentar, Szafir, pai de Sasha Meneghel e ex da apresentadora Xuxa, deve se manter um tempo afastado dos compromissos de trabalho.

Vale destacar que a internação na última sexta-feira ocorreu menos de uma semana após o ator deixar o Hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro, onde passou 28 dias internado por conta de uma cirurgia.

Szafir tinha se submetido a um procedimento para retirada da bolsa de colostomia que usou por dez meses, em razão de complicações decorrentes do contágio de covid-19.

“Estou bem. Tive uma hemorragia forte, mas os médicos falaram que é comum isso acontecer quando se faz esse tipo de cirurgia”, diz o ator. “Agora, é seguir a dieta à risca para o organismo se adaptar”, acrescenta.

A previsão inicial é de que Luciano Szafir volte às gravações na próxima segunda-feira (27). Contudo, não está descartada a possibilidade de prorrogação, adiando o retorno ao trabalho para a semana do dia 4 de julho.

Atualmente, o ator tem compromissos com “Os Szafirs”, reality show focado na sua família, e com a “Casa Szafir”, programa em que recebe convidados em sua residência, apresentando dicas de finanças, culinária e sustentabilidade.