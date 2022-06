Lumena chora após deixaram dois sacos cheios de fezes na porta de sua casa, em São Paulo - Reprodução Internet

Lumena chora após deixaram dois sacos cheios de fezes na porta de sua casa, em São PauloReprodução Internet

Publicado 23/06/2022 12:34

Lumena Aleluia, participante do BBB 21, saiu de São Paulo e voltou para Salvador, sua cidade natal, após sacos de fezes serem deixados na porta do seu apartamento na capital paulista.

Por meio de nota oficial, a agência Nala Nandê, empresa responsável pela carreira da ex-BBB, diz que, até o momento, não se sabe a motivação por trás da intimidação.

Em post em seu perfil no Instagram, Lumena, já na capital baiana, avalia que a sua vida, para algumas pessoas, foi reduzida a três meses de confinamento no reality show.

“Ser ex-BBB é um fardo? Me arrependo? Voltaria atrás? A resposta é que não”, afirma.

Abalada com a situação, a DJ, psicóloga a influencer pretende passar um tempo em Salvador, ainda que se afastar da capital paulista prejudique suas atividades profissionais.

Enquanto isso, o departamento jurídico da influencer atua para que os responsáveis sejam identificados e punidos, tendo em vista a violação de domicílio.

No BBB 21, Lumena foi aliada de Karol Conká. Ambas foram eliminadas com forte rejeição do público.