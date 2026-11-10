Coluna do verador Pedro Duarte - Arte Gerada por IA

Coluna do verador Pedro DuarteArte Gerada por IA

Publicado 10/11/2026 00:00

Passado o foco no ciclo eleitoral nacional, é hora de voltar nossos olhos, com total dedicação, para o município do Rio de Janeiro. E poucas discussões dizem tanto sobre o futuro da cidade quanto a do orçamento municipal.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, sancionada em julho deste ano, projetava uma receita de R$ 45,18 bilhões. Já a proposta orçamentária enviada à Câmara, no mês passado (outubro), prevê R$ 55,22 bilhões. São recursos que ajudam a definir quantas ruas serão drenadas, quais corredores de transporte serão melhorados e quanto poderemos investir em moradia e espaços públicos. Apesar disso, o debate ainda fica restrito a especialistas e gabinetes, quando deveria mobilizar toda a cidade.

Para dimensionar esse valor, basta olhar para fora. Lisboa aprovou para 2026 um orçamento municipal de 1,345 bilhão de euros. As cidades têm populações, atribuições e custos distintos, e uma conversão cambial isolada não permite comparar sua capacidade de investimento. Mas o contraste mostra a escala das decisões tomadas aqui: administrar dezenas de bilhões de reais exige prioridades claras e fiscalização permanente.

E há uma razão para o distanciamento da população. O orçamento é escrito em categorias contábeis que pouco dialogam com a vida cotidiana. O morador sabe que a rua alaga, que o ônibus demora e que há imóveis vazios no Centro. O que raramente descobre é onde cada problema aparece no orçamento, quanto foi reservado para resolvê-lo e quanto saiu do papel.

É nesse intervalo entre planejar e entregar que se decide a qualidade da política urbana. Drenagem, mobilidade, habitação e adaptação climática são desafios que atravessam mandatos. Exigem obras demoradas, investimentos contínuos e planejamento que não seja abandonado a cada eleição. São políticas de Estado, não apenas de governo.

Por isso, defendemos que o orçamento seja tratado como instrumento central de política urbana. Cada grande despesa precisa estar ligada a metas concretas, com indicadores compreensíveis. Não basta anunciar milhões para mobilidade: é preciso dizer quais trajetos serão beneficiados e quando.

E transparência também exige tecnologia. As ferramentas digitais e inteligência artificial são uma realidade e podem traduzir planilhas em informações acessíveis, comparar o previsto com o executado e apontar inconsistências para fiscalização. Tudo com dados públicos e recortes por bairro.

A Câmara Municipal tem responsabilidade direta nesse processo. É ali que o orçamento é discutido, alterado e aprovado, e onde o Executivo deve prestar contas. Nosso mandato acompanha audiências e prestações de contas, cobrando que as prioridades anunciadas se traduzam em ações e resultados.

Uma cidade que pensa no futuro precisa de metas plurianuais, painéis públicos de acompanhamento e regras estáveis para prestar contas. O orçamento não pode ser só uma planilha aprovada anualmente. Precisa ser um compromisso público, verificável e capaz de sobreviver aos ciclos eleitorais. E isso começa por escolhas feitas às claras!