Pedro Duarte - Divulgação para o on-line

Pedro DuarteDivulgação para o on-line

Publicado 24/11/2026 00:00

Dois dos lugares mais simbólicos da Zona Sul estão prestes a ganhar nova vida. O Forte de Copacabana e o terreno do antigo Canecão, em Botafogo, receberão novos equipamentos culturais e turísticos por meio de concessões à iniciativa privada. São ganhos que vão valorizar ainda mais a Zona Sul, revitalizando áreas hoje subutilizadas e ampliando a oferta cultural do Rio. Mas, como toda grande intervenção urbana, precisam ser acompanhados de perto pelo poder público municipal.

O Canecão exemplifica o custo do abandono. Palco histórico da música brasileira desde 1967, por onde passaram os maiores nomes da MPB, fechou em 2010, após anos de disputa pelo terreno, e virou ruína no campus da UFRJ. Em 2021, a Câmara aprovou o projeto de lei que abriu caminho para a reconstrução, e, em 2023, o consórcio Bônus-Klefer venceu o leilão. O projeto prevê casa de espetáculos para até 6 mil pessoas em pé, segundo o consórcio, Museu da Música, restauração do painel de Ziraldo e bosque aberto ao público. O investimento mínimo em contrato é de R$ 137,7 milhões, e a universidade ganha restaurante para 2 mil refeições diárias e prédio com 68 salas de aula.

No Forte, palco da Revolta dos 18 do Forte, a concessão de 30 anos prevê R$ 440 milhões em investimentos, R$ 365 milhões nos seis primeiros anos: restauro da Cúpula, reabertura de áreas interditadas, novo prédio para o Museu Histórico do Exército, centro cultural e parque-mirante. Os estudos projetam 420 empregos e mais de R$ 200 milhões em tributos municipais.

Patrimônio público parado não é patrimônio preservado. Portugal entendeu isso em 2016, com o Programa Revive: fortes, conventos e mosteiros sem uso são concedidos a privados por até 50 anos, com o compromisso de restaurá-los e mantê-los acessíveis ao público, sem deixarem de pertencer ao Estado. São 24 contratos e cerca de 190 milhões de euros investidos, em casos como o Mosteiro de Arouca. Aqui, a lógica é a mesma: o Forte segue da União, e o terreno do Canecão, da UFRJ.

As concessões são federais, mas os impactos acontecem na cidade, e é aí que Prefeitura e Câmara precisam estar presentes. No Canecão, a projeção é de 1,5 milhão de visitantes por ano, para um complexo com apenas 50 vagas de estacionamento, reservadas a artistas e equipes. A saída de milhares de pessoas à noite em Botafogo e na Urca exige um plano de trânsito construído com a CET-Rio. A abertura, prevista para 2026, já foi adiada para 2028. No Forte, serão seis anos de obras no Posto 6 e no fim da Avenida Atlântica, com circulação de caminhões que precisa ser planejada. E preços, gratuidade e horários de acesso para moradores ainda não estão definidos.

Como presidente da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara, vou acompanhar cronogramas, contrapartidas e, sobretudo, os impactos no entorno. E faço um convite: o Exército realiza nesta quarta-feira, às 14h, no próprio Forte, a audiência pública sobre a concessão, e sua consulta pública recebe contribuições até 9 de dezembro. É a hora de garantir regras claras no contrato.

Os dois projetos podem devolver à Zona Sul memória, cultura e movimento. Para isso, a transformação precisa vir com planejamento, transparência e respeito a quem mora, trabalha e circula pela região.

Pedro Duarte é vereador e presidente da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara