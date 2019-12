Medo dos fogos. O que fazer?

Os fogos de artifício são característicos das comemorações de Ano Novo e o barulho que eles produzem prejudicam os animais de estimação. Cães, gatos e até calopsitas costumam ficar agitados e muito estressados, o que pode causar graves acidentes. Por isso, os donos devem saber como agir quando o animal demonstrar qualquer sinal de que está com medo dos fogos.

A principal dica dos especialistas é não prender os animais. Eles devem ficar livres no cômodo mais seguro e silencioso da casa, sem obstáculos, quinas ou espelhos, e com portas e janelas fechadas. Além disso, outra dica é colocar uma música calma, de preferência clássica e em volume alto para ajudar a distrai-los. Disponibilizar água fresca no cômodo também é importante.

Durante a queima dos fogos, o dono não deve tocar no animal ou tentar tirá-lo do esconderijo que ele achou. Essa atitude pode reforçar o estresse. Caso o uso de feromônios sintéticos ou fitoterápicos seja cogitado, é importante consultar um veterinário de confiança previamente.