A prefeitura de Conceição de Macabu diz que aguarda ser notificada, para avaliar demandas e tomar providências Foto: Reprodução/PMCM
Embora o órgão tenha noticiado que expediu o documento nessa quarta-feira (18), a Procuradoria Geral do Município, através da Assessoria de Imprensa (Ascom) , informou que até às 13h40 desta quinta-feira o município não havia sido notificado e que aguarda apenas o procedimento para se manifestar oficialmente sobre as demandas elencadas.
Na divulgação do procedimento, o MPRJ recomenda que a prefeitura adote uma série de providências para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população, estabelecendo medidas que envolvem a recomposição do quadro de funcionários, recuperação da estrutura física e disponibilização de equipamentos essenciais ao atendimento.
O documento é direcionado ao prefeito Valmir Tavares Lessa e ao secretário municipal de Saúde, José Marcelo Moço Neto. O texto realça cobrança de regularização do quadro de profissionais no prazo de 60 dias, com a formação de uma equipe multiprofissional completa, incluindo médico de família, enfermeiro, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
Também é apontada a necessidade de funcionários administrativos e de serviços gerais, considerados fundamentais para o funcionamento adequado da unidade. Outra questão destacada é a necessidade de restabelecimento do atendimento odontológico, que deverá ocorrer mediante reforma das instalações atuais.
Instalação de rampas
e banheiro adaptado
A instalação de equipamentos básicos para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, como balanças pediátricas, geladeiras exclusivas para armazenamento de vacinas, computadores para utilização dos prontuários eletrônicos e mobiliário adequado também constam das exigências, buscando assegurar condições dignas de atendimento aos moradores do Calçadinha.
De acordo com o MPRJ, a prefeitura de deverá informar, no prazo de 15 dias, se irá acatar a recomendação e quais providências pretende adotar para atender às exigências. O prazo de 60 dias para regularização do quadro de funcionários também consta entre as medidas recomendadas.
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