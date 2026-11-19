A prefeitura de Conceição de Macabu diz que aguarda ser notificada, para avaliar demandas e tomar providências - Foto: Reprodução/PMCM

A prefeitura de Conceição de Macabu diz que aguarda ser notificada, para avaliar demandas e tomar providências Foto: Reprodução/PMCM

Publicado 19/11/2026 16:15 | Atualizado 19/11/2026 16:15



Apontando precariedade das condições de funcionamento da Estratégia Saúde da Família (ESF) Hermenegildo Ferreira, localizada no bairro Calçadinha, em Conceição de Macabu , a2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Macaé do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) recomenda providências ao governo municipal.



Embora o órgão tenha noticiado que expediu o documento nessa quarta-feira (18), a Procuradoria Geral do Município, através da Assessoria de Imprensa (Ascom) , informou que até às 13h40 desta quinta-feira o município não havia sido notificado e que aguarda apenas o procedimento para se manifestar oficialmente sobre as demandas elencadas.



Na divulgação do procedimento, o MPRJ recomenda que a prefeitura adote uma série de providências para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população, estabelecendo medidas que envolvem a recomposição do quadro de funcionários, recuperação da estrutura física e disponibilização de equipamentos essenciais ao atendimento.



O documento é direcionado ao prefeito Valmir Tavares Lessa e ao secretário municipal de Saúde, José Marcelo Moço Neto. O texto realça cobrança de regularização do quadro de profissionais no prazo de 60 dias, com a formação de uma equipe multiprofissional completa, incluindo médico de família, enfermeiro, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.



Também é apontada a necessidade de funcionários administrativos e de serviços gerais, considerados fundamentais para o funcionamento adequado da unidade. Outra questão destacada é a necessidade de restabelecimento do atendimento odontológico, que deverá ocorrer mediante reforma das instalações atuais.

Instalação de rampas

e banheiro adaptado

Nesse caso, o MPRJ cobra a disponibilização de uma unidade móvel ou conclusão de uma nova sede com espaço apropriado para o consultório dentário, além de intervenções emergenciais na estrutura física, especialmente para solucionar problemas de infiltração e garantir acessibilidade. Entre as adequações solicitadas estão a instalação de rampas e banheiros adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.



A instalação de equipamentos básicos para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, como balanças pediátricas, geladeiras exclusivas para armazenamento de vacinas, computadores para utilização dos prontuários eletrônicos e mobiliário adequado também constam das exigências, buscando assegurar condições dignas de atendimento aos moradores do Calçadinha.



De acordo com o MPRJ, a prefeitura de deverá informar, no prazo de 15 dias, se irá acatar a recomendação e quais providências pretende adotar para atender às exigências. O prazo de 60 dias para regularização do quadro de funcionários também consta entre as medidas recomendadas.





