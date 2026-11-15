Segundo dados do Censo Escolar 2025, Cordeiro conta com 12 unidades de ensino municipais, sendo uma localizada na zona rural. Reprodução / IG Prefeitura de Cordeiro
A pré-matrícula integra o planejamento da Secretaria Municipal de Educação para a organização do ano letivo de 2027. O procedimento permite que a administração municipal organize a demanda por vagas nas unidades escolares e planeje o atendimento aos estudantes da rede.
Pais e responsáveis devem acessar a plataforma disponibilizada pela Secretaria Municipal de Educação, preencher as informações solicitadas e realizar o cadastro para concorrer a uma vaga na rede municipal de ensino.
Quem tiver dificuldades para acessar a plataforma ou realizar o procedimento poderá procurar qualquer unidade escolar da rede municipal, onde receberá auxílio para efetuar o cadastro.
Documentação
Avaliação da rede
A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) em colaboração com as redes municipais, busca acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem, identificar habilidades já consolidadas e apontar dificuldades que precisam ser trabalhadas. Em Língua Portuguesa, são avaliadas competências relacionadas à alfabetização, enquanto Matemática verifica conhecimentos numéricos e raciocínio lógico.
Cordeiro abre pré-matrícula para a rede municipal dia 16
Cadastro poderá ser realizado pela internet até quarta-feira (18); rede de ensino também participa de avaliação
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