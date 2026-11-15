Segundo dados do Censo Escolar 2025, Cordeiro conta com 12 unidades de ensino municipais, sendo uma localizada na zona rural. - Reprodução / IG Prefeitura de Cordeiro

Segundo dados do Censo Escolar 2025, Cordeiro conta com 12 unidades de ensino municipais, sendo uma localizada na zona rural. Reprodução / IG Prefeitura de Cordeiro

Publicado 15/11/2026 16:29 | Atualizado 16/11/2026 16:31

A Prefeitura de Cordeiro iniciou nesta segunda-feira (16) o período de pré-matrícula para o Sistema Municipal de Ensino, para alunos que ainda não estudam na rede de ensino da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II. O cadastro poderá ser realizado até quarta-feira (18), pela internet, por meio do Portal do Responsável

A pré-matrícula integra o planejamento da Secretaria Municipal de Educação para a organização do ano letivo de 2027. O procedimento permite que a administração municipal organize a demanda por vagas nas unidades escolares e planeje o atendimento aos estudantes da rede.



Pais e responsáveis devem acessar a plataforma disponibilizada pela Secretaria Municipal de Educação, preencher as informações solicitadas e realizar o cadastro para concorrer a uma vaga na rede municipal de ensino.



Quem tiver dificuldades para acessar a plataforma ou realizar o procedimento poderá procurar qualquer unidade escolar da rede municipal, onde receberá auxílio para efetuar o cadastro.



Documentação

Os responsáveis devem ficar atentos à documentação necessária para a efetivação da matrícula após a etapa de pré-cadastro. Entre os documentos tradicionalmente exigidos estão a certidão de nascimento do estudante, comprovante de residência, cartão de vacinação, cartão do SUS e documentos pessoais do responsável. A lista atualizada para o ano letivo de 2027 deve ser confirmada junto à Secretaria Municipal de Educação ou à unidade escolar.

Avaliação da rede

Além da organização das vagas para o próximo ano letivo, a rede municipal de ensino de Cordeiro também participa, entre os dias 16 e 19 de novembro, do Avalia RJ 2026. A avaliação é direcionada aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental e contempla provas de Língua Portuguesa e Matemática.



A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) em colaboração com as redes municipais, busca acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem, identificar habilidades já consolidadas e apontar dificuldades que precisam ser trabalhadas. Em Língua Portuguesa, são avaliadas competências relacionadas à alfabetização, enquanto Matemática verifica conhecimentos numéricos e raciocínio lógico.

O Avalia RJ é uma avaliação externa de aprendizagem, não uma prova de seleção ou classificação dos estudantes. O objetivo é produzir um diagnóstico que ajude professores e gestores a identificar avanços e necessidades educacionais. Os resultados devem servir de subsídio para o planejamento pedagógico das escolas e para a definição de estratégias que contribuam para melhorar o desempenho dos estudantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Cordeiro, a rede está mobilizando a comunidade escolar para garantir a participação dos alunos durante os dias de aplicação.