PSF unidade do Retiro deve ter demanda "desafogada" com a abertura do novo PSF de PirazzoReprodução / IG SMS Cordeiro
Segundo o prefeito Leonan Melhorance, em entrevista ao O DIA, a implantação da unidade busca melhorar a distribuição dos atendimentos da atenção básica no município. Atualmente, o PSF Retiro possui cerca de 4 mil usuários cadastrados, número considerado elevado pela administração municipal. Com a criação do novo posto, parte dessa população será transferida para o território do Pirazzo.
A proposta é que a unidade funcione no modelo da Estratégia Saúde da Família, oferecendo consultas médicas e de enfermagem, acompanhamento de gestantes, crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas, vacinação, visitas domiciliares e ações de prevenção. Neste primeiro momento, não haverá atendimento odontológico.
A equipe deverá contar com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo e agentes comunitários de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde ainda organiza a composição do quadro e avalia a possibilidade de remanejamento de profissionais que já atuam no PSF Retiro, de acordo com Leonan.
Estrutura e funcionamento
De acordo com Leonan, a implantação e a manutenção da unidade serão custeadas dentro do planejamento orçamentário da Secretaria Municipal de Saúde, com possibilidade de utilização de recursos próprios e transferências estaduais e federais destinadas ao SUS.
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