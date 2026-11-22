PSF unidade do Retiro deve ter demanda "desafogada" com a abertura do novo PSF de Pirazzo - Reprodução / IG SMS Cordeiro

PSF unidade do Retiro deve ter demanda "desafogada" com a abertura do novo PSF de PirazzoReprodução / IG SMS Cordeiro

Publicado 22/11/2026 14:06

O bairro Pirazzo, em Cordeiro, vai ganhar uma unidade do Programa Saúde da Família (PSF) . A previsão da Prefeitura é que o posto comece a funcionar no primeiro trimestre de 2027 e atenda aproximadamente 2 mil usuários, que atualmente são vinculados ao PSF Retiro.





Segundo o prefeito Leonan Melhorance, em entrevista ao O DIA, a implantação da unidade busca melhorar a distribuição dos atendimentos da atenção básica no município. Atualmente, o PSF Retiro possui cerca de 4 mil usuários cadastrados, número considerado elevado pela administração municipal. Com a criação do novo posto, parte dessa população será transferida para o território do Pirazzo. LEIA MAIS: Cordeiro conquista 2º melhor desempenho regional no Índice Firjan Segundo o prefeito Leonan Melhorance, em entrevista ao O DIA, a implantação da unidade busca melhorar a distribuição dos atendimentos da atenção básica no município. Atualmente, o PSF Retiro possui cerca de 4 mil usuários cadastrados, número considerado elevado pela administração municipal. Com a criação do novo posto, parte dessa população será transferida para o território do Pirazzo.

"Esse quantitativo representa uma sobrecarga para a equipe e evidencia a necessidade de uma divisão territorial, possibilitando um acompanhamento mais próximo e qualificado dos usuários", explicou o prefeito.



A proposta é que a unidade funcione no modelo da Estratégia Saúde da Família, oferecendo consultas médicas e de enfermagem, acompanhamento de gestantes, crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas, vacinação, visitas domiciliares e ações de prevenção. Neste primeiro momento, não haverá atendimento odontológico.



A equipe deverá contar com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo e agentes comunitários de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde ainda organiza a composição do quadro e avalia a possibilidade de remanejamento de profissionais que já atuam no PSF Retiro, de acordo com Leonan.





Estrutura e funcionamento

O imóvel escolhido para receber o posto está em processo de adequação para atender às exigências de segurança, acessibilidade e funcionamento dos serviços de saúde. A locação foi homologada pela Prefeitura recentemente, com valor previsto de R$ 54 mil por 12 meses, equivalente a R$ 4,5 mil mensais.



De acordo com Leonan, a implantação e a manutenção da unidade serão custeadas dentro do planejamento orçamentário da Secretaria Municipal de Saúde, com possibilidade de utilização de recursos próprios e transferências estaduais e federais destinadas ao SUS.

A data de inauguração ainda não foi definida. Segundo o prefeito, ela será divulgada após a conclusão das adequações no imóvel e da organização da equipe.

Previsão de novas unidades

Segundo Leonan, a implantação faz parte de uma estratégia de fortalecimento e qualificação da Atenção Primária à Saúde no município. "Mais do que ampliar a estrutura física, a iniciativa busca reorganizar os territórios, equilibrar o número de usuários por equipe e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos", afirmou.

A Secretaria Municipal de Saúde trabalha continuamente na identificação das necessidades de cada território. Para o prefeito, a possibilidade de implantação de novas unidades será avaliada conforme os estudos de demanda, a capacidade operacional e o planejamento municipal.