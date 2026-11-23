Escolas passaram por higienização, segundo SMEReprodução / IG Unidade Escolar
A situação, no entanto, continua gerando preocupação entre familiares de estudantes. Em vídeo publicado no Instagram, Marcelo Tamanco, pai de um aluno da rede, relatou que precisou buscar o filho na Escola Nelly Rezende Maranhão após ser informado sobre a ocorrência de casos na unidade. Na gravação, ele também menciona registros anteriores em duas outras escolas da rede e cobra medidas mais rigorosas, como a suspensão das aulas até que os ambientes estejam higienizados e seguros para os alunos.
O pai ainda questiona a necessidade de exigir que os responsáveis apresentem liberação médica para o retorno de estudantes afastados às aulas. A manifestação expõe a preocupação de parte das famílias diante das ocorrências. No entanto, a Secretaria de Educação nega surto da doença no município.
Secretaria afirma nega surto
A Secretária esclareceu que os alunos com sintomas são afastados por orientação médica e que o retorno às atividades também depende de liberação profissional. Ela ressaltou, porém, que nenhuma escola está fechada atualmente e negou a existência de surto de escabiose no município.
Ainda de acordo com Alessandra, as pastas de Educação e Saúde estão promovendo palestras para pais e profissionais das unidades, com orientações sobre os sintomas da doença, formas de tratamento e cuidados necessários para evitar a transmissão.
Médicos e enfermeiros das unidades de Saúde da Família (PSFs) próximas às escolas também prestaram atendimento e orientações. A Secretaria afirmou que as providências foram adotadas justamente para evitar que os casos se espalhem pela rede municipal.
O que é escabiose
Escolas de Cordeiro passam por higienização após casos de escabiose
Secretaria de Educação afirma que alunos com sintomas são afastados por orientação médica e que não há surto da doença no município
Novo PSF deve atender cerca de 2 mil usuários em Cordeiro
Unidade no bairro Pirazzo tem início dos atendimentos previsto para o primeiro trimestre de 2027
Cordeiro abre pré-matrícula para a rede municipal dia 16
Cadastro poderá ser realizado pela internet até quarta-feira (18); rede de ensino também participa de avaliação
Cordeiro conquista Selo Ouro em transparência pública
Município alcançou maior pontuação entre as cidades da região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.