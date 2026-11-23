Escolas passaram por higienização, segundo SME - Reprodução / IG Unidade Escolar

Escolas passaram por higienização, segundo SMEReprodução / IG Unidade Escolar

Publicado 23/11/2026 14:50

Casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna, foram identificados em escolas da rede municipal de Cordeiro e levaram à adoção de medidas de higienização em algumas unidades. Durante a realização dos procedimentos, as aulas chegaram a ser temporariamente suspensas, segundo a Secretaria de Educação





A situação, no entanto, continua gerando preocupação entre familiares de estudantes. Em vídeo publicado no Instagram,



O pai ainda questiona a necessidade de exigir que os responsáveis apresentem liberação médica para o retorno de estudantes afastados às aulas. A manifestação expõe a preocupação de parte das famílias diante das ocorrências. No entanto, a Secretaria de Educação nega surto da doença no município.



LEIA MAIS: Novo PSF deve atender cerca de 2 mil usuários em Cordeiro A situação, no entanto, continua gerando preocupação entre familiares de estudantes. Em vídeo publicado no Instagram, Marcelo Tamanco , pai de um aluno da rede, relatou que precisou buscar o filho na Escola Nelly Rezende Maranhão após ser informado sobre a ocorrência de casos na unidade. Na gravação, ele também menciona registros anteriores em duas outras escolas da rede e cobra medidas mais rigorosas, como a suspensão das aulas até que os ambientes estejam higienizados e seguros para os alunos.O pai ainda questiona a necessidade de exigir que os responsáveis apresentem liberação médica para o retorno de estudantes afastados às aulas. A manifestação expõe a preocupação de parte das famílias diante das ocorrências. No entanto, a Secretaria de Educação nega surto da doença no município.

Secretaria afirma nega surto

Em depoimento ao O DIA, a secretária municipal de Educação, Alessandra Salgado, confirmou que alguns casos foram identificados e que a Secretaria de Saúde foi acionada para prestar as orientações necessárias. De acordo com a secretária, algumas escolas passaram por uma higienização rigorosa dos ambientes e, durante a execução dos serviços, as aulas foram suspensas.



A Secretária esclareceu que os alunos com sintomas são afastados por orientação médica e que o retorno às atividades também depende de liberação profissional. Ela ressaltou, porém, que nenhuma escola está fechada atualmente e negou a existência de surto de escabiose no município.



Ainda de acordo com Alessandra, as pastas de Educação e Saúde estão promovendo palestras para pais e profissionais das unidades, com orientações sobre os sintomas da doença, formas de tratamento e cuidados necessários para evitar a transmissão.



Médicos e enfermeiros das unidades de Saúde da Família (PSFs) próximas às escolas também prestaram atendimento e orientações. A Secretaria afirmou que as providências foram adotadas justamente para evitar que os casos se espalhem pela rede municipal.





O que é escabiose

A escabiose é uma doença de pele causada por um ácaro. Entre os sintomas estão coceira intensa, especialmente durante a noite, e pequenas lesões na pele. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado com a pele de uma pessoa infectada. O diagnóstico e o tratamento devem ser orientados por profissionais de saúde.