Adolescente desaparecida é encontrada em Niterói

Após três dias de angústia entre familiares e amigos, a estudante Mayara Baptista Ferreira, de 14 anos, foi encontrada, nesta terça-feira, na localidade do Badu, em Pendotiba, na região norte de Niterói. A adolescente sumiu, na sexta-feira passada, ao sair de um consultório médico, no centro de Petrópolis, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.

O desaparecimento de Mayara mobilizou centenas de pessoas nas redes sociais. “Foi um alívio quando recebemos o telefonema. A exposição da fotografia dela nas redes ajudou muito. Ganhamos muitos amigos e fomos acolhidos por várias pessoas. É bom ver o quanto a milha filha é querida”, disse, emocionada, a mãe, Maria da Conceição Baptista dos Santos, de 48 anos, estudante de Pedagogia.

Outra história que tinha tudo para acabar em tragédia, mas terminou com final feliz. De acordo com familiares, ao se perder no centro da cidade, Mayara teria seguido para a rodoviária intermunicipal, onde foi amparada por uma mulher. A desconhecida a levou de carro para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De lá, a adolescente seguiu de ônibus até a comunidade Nova Holanda, na zona norte do Rio e, em seguida, foi para Niterói, onde foi resgatada. “Ela estava muito assustada e não conseguia lembrar dos contatos da família”, ressalta a mãe.

O caso estava sendo investigado pela 105 ª DP (Petrópolis), para onde , após o resgate, a menina foi levada juntamente com os pais, com apoio do Conselho Tutelar da cidade. “Estamos felizes. No entanto, pensamos também no pior. Não dormia pensando onde ela poderia estar e que estaria sofrendo. Agradeço a todos pelo apoio. Hoje sei o que passam as famílias dos desaparecidos”, desabafa Maria.



“Não quero isso para nenhuma família. Recebemos vários trotes telefônicos”



A dor da ausência, por muitas vezes, foi agravada pelo desrespeito de algumas pessoas. “Apesar do apoio que recebemos das pessoas, também ficamos expostos a trotes de vários tipos. Gente querendo saber detalhes da nossa vida e até fazendo ameaças.”, contou a mãe da adolescente. O gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), Luiz Henrique Oliveira, repudia os trotes recebidos pelas famílias, sobretudo, no momento de dor. “É um desrespeito. Faço um apelo à população que entenda que, nesses momentos, essas famílias estão fragilizadas e expostas. Quanto aos parentes das vítimas, oriento que sejam pacientes e sábios para filtrarem as informações. Nesse casos, as famílias devem relatar os casos às instituições para que sejam tomadas as medidas cabíveis”, ressaltou Luiz Henrique.