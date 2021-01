Kevin, de 9 anos, está desaparecido há 5 dias, após sair de casa, na Cidade de Deus Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 22/01/2021 19:30

Após cinco dias de angústia e intensa procura ao menino Kevin de Jesus Oliveira, de 9 anos, familiares foram vítimas de uma tentativa de extorsão, na tarde de sexta-feira. Após ligação telefônica, supostos criminosos teriam pedido uma quantia em dinheiro em troca da liberdade do menino, que desapareceu após sair de casa para brincar com amigos, na manhã do último domingo, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com familiares, uma praça, próximo a um dos acessos à Cidade de Deus, foi o local indicado pelos supostos criminosos. Uma das tias seguiu até o ponto de encontro, mas nem o menino nem os bandidos apareceram. “Estamos tensos e apreensivos. Quando fizeram o contato, fui ao local correndo. Mas não havia ninguém. Não importa o valor. Queria ter a certeza que era o Kevin e trazê-lo de volta para casa”, disse a dona de casa Cintia Mattos, de 23 anos, tia de Kevin, que comunicará o fato à polícia.

Desde domingo passado, familiares e amigos se revezam em busca do paradeiro do menino Kevin de Jesus. “Já percorremos ruas e diversos bairros vizinhos. Distribuímos e colamos cartazes em locais públicos. Ele gostava de brincar com os amigos, costumava ficar na rua, mas sempre retornava. Nosso medo é de ele estar sendo vítima de aliciadores, pedófilos ou sofrendo algum tipo de violência”, reitera a mãe do menino, Jessica Franco de Jesus, de 28 anos, que tem outros três filhos.

Investigações- O caso foi registrado na 32ª DO (Taquara) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que informou, através da assessoria de comunicação, que “as investigações estão em andamento e os agentes realizam diligências em busca de informações que ajudem a localizar a criança. Familiares também estão sendo ouvidos na delegacia”. Sob total sigilo, informações sobre o paradeiro do menino Kevin podem ser feitas à polícia pelo telefone 2202-0338 (DDPA) ou pelo Disque-Denúncia 2253-1177.





Mobilização na comunidade e orientação aos pais

Além da família, dezenas de voluntários estão em busca do paradeiro do menino Kevin, de 9 anos. “Estamos nos revezando. Circulamos por bairros, abrigos e hospitais da região. Recebemos, diariamente, diversas informações sobre o Kevin. Acreditamos que ele esteja em algum ponto da cidade. Até as crianças estão ajudando. Temos fé que encontraremos o Kevin. Assim como ele, temos centenas de crianças na comunidade. Orientamos os pais sobre prevenção. Eles precisam de atividades para não serem vítimas de aliciadores e criminosos”, afirma Marcelo da Cruz, presidente do Núcleo Social Quilombo, que atua na Cidade de Deus.