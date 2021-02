Douglas de Oliveira, 20, desapareceu na última sexta-feira, após sair para fazer entrega de remédios, na Zona Norte do Rio Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 02/02/2021 17:04

Após analisarem vídeo postado na Internet, policiais da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) realizam novas diligências para identificar os criminosos e verificar informações obtidas sobre o paradeiro do entregador de farmácia Douglas de Oliveira Figueiredo, de 20 anos. Apesar de a família ainda ter esperança de encontrá-lo vivo, a possibilidade de Douglas ter sido morto por criminosos de uma facção rival é umas das linhas de investigação da polícia.

Morador da Favela de Acari, na Zona Norte do Rio, Douglas desapareceu na última sexta-feira, após sair para fazer uma entrega de medicamentos na Rua Guaxindiba, em Coelho Neto, onde teria sido abordado por traficantes rivais. Na abordagem, que aparece em um vídeo postado nas redes sociais, um bandido armado agride o entregador com uma pistola. A bicicleta, o celular, remédios, maquininha de cartão e o dinheiro do jovem não foram encontrados. A polícia investiga as informações sobre uma possível execução do entregador e de o corpo ter sido jogado em um rio da região.

Vídeo que mostra agressão a entregador desaparecido será periciado pela polícia.#ODia pic.twitter.com/FrnlBOIkbT — Jornal O Dia (@jornalodia) February 2, 2021

Abalados pelo desaparecimento do jovem, familiares e amigos estão sendo consolados nas redes sociais. “É muito difícil! É um menino sensacional. Eu trabalhava como entregador em outra farmácia e sempre saía com o Douglas para fazer entrega. Ele é pai de dois filhos pequenos e sabia da responsabilidade de trabalhar para sustentar a família”, disse um colega, que preferiu não se identificar.

“Não vamos desistir das buscas. O Douglas nunca se envolveu com coisas erradas! A mulher dele está muito abalada e à base de remédios. Esperamos que esse caso não fique no esquecimento. É um trabalhador que se tornou mais uma vítima da violência. Queremos saber o que aconteceu. Não podemos aceitar que ele foi alvo de uma crueldade”, reitera outro amigo da família.

' É assim que quero lembrar de você meu genro!'

Um vídeo, postado nas redes sociais por amigos, mostra as últimas imagens de Douglas antes de desaparecer. Na ocasião, o jovem está em uma motocicleta se preparando para fazer uma entrega.

“É assim que quero lembrar de você meu genro! Menino bom, trabalhador. Eu achava engraçado, porém, lindo! (...) Ele chegava na minha casa e dizia bênça tia (sic). Eu respondia: Deus te abençoe (...) Menino bom. Meu coração está dilacerado (Sic)”, postou a sogra do jovem.

Amigos publicaram últimas imagens do jovem Douglas de Oliveira saindo para fazer uma entrega de remédios.#ODia pic.twitter.com/n33f8pzAwT — Jornal O Dia (@jornalodia) February 2, 2021