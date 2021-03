Enfermeira Priscila Cardoso, de 36 anos, desapareceu há 3 dias, após sair de unidade de saúde, em seu carro, em Santana de Paraíso, no interior de Minas Gerais Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 17/03/2021 15:59

Há três dias, o desaparecimento da enfermeira Priscila Cardoso da Silva, de 35 anos, mobiliza as redes sociais e as polícias dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. A profissional de saúde sumiu, misteriosamente, na última segunda-feira, logo após sair de uma unidade de saúde, em Santana do Paraíso, no interior de Minas Gerais.

A polícia mineira investiga a possibilidade de Priscila ter sido abordada e sequestrada, quando saía do trabalho em seu carro, o Ônix de cor branca, placa PZL-5521. A imagem de um suposto sequestrador foi captada por câmeras de um estabelecimento comercial, momentos antes da enfermeira fechar a unidade. O carro foi localizado, na noite de terça-feira, a cerca de 600 quilômetros de distância, em Teixeira de Freitas, na Bahia. Apontado como receptador, um mecânico foi preso em flagrante.

Publicidade

Querida pelos colegas, Priscila trabalha há 6 anos na unidade Estratégia de Saúde da Família (USF), em Cidade Nova, e mantinha a rotina diária de abrir e fechar o posto médico. A ausência no trabalho e a falta de contato chamaram a atenção dos colegas, que comunicaram à polícia. O pai da enfermeira passou mal ao receber a notícia do sumiço e informou não estar em condições de dar entrevistas.

“Excelente profissional e muito dedicada. A Priscila é pontual e, quando tinha imprevisto, avisava com antecedência. O fato de ela não chegar para trabalhar, não estar em casa e não retornar os contatos, nos deixaram preocupados. Até na academia de ginástica nós estivemos e não foi registrada a entrada dela. Falamos com familiares e avisarmos à polícia sobre o desaparecimento”, disse, emocionado, o agente de saúde Daniel Silva Ferreira, de 36 anos.

Publicidade

Câmeras, suspeito e localização do carro

Imagem do suspeito de abordar enfermeira foi captada por câmeras de um restaurante. #ODia pic.twitter.com/y5DQnv0RWG — Jornal O Dia (@jornalodia) March 17, 2021

Publicidade

A imagem de um suspeito, que usava máscara e boné preto, foi captada por câmeras de um estabelecimento comercial, próximo ao posto de saúde, no bairro Cidade Nova. A polícia investiga a hipótese de a enfermeira ter sido abordada pelo suspeito e levada refém.

Após diligências e mobilização de polícias de outros estados, o carro foi localizado em Teixeira de Freitas, na Bahia. Um mecânico, de 36 anos, foi preso em flagrante sob a acusação de receptação. O carro estava em processo de desmanche. Com o acusado foram apreendidos três aparelhos celulares e R$4.100 em dinheiro. Ele negou participação no desaparecimento de Priscila.

Publicidade

Carro da enfermeira, o Chevrolet Ônix, de cor branca, foi localizado na noite de terça-feira, em Teixeira de Freitas, na Bahia. Um mecânico foi preso Arquivo Pessoal

A Polícia Civil já solicitou à Justiça a quebra dos sigilos bancários e telefônicos da enfermeira para ajudar na elucidação do caso. Informações podem ser repassadas aos telefones 190 (Polícia Militar) ou 181 ( Disque Denúncia), sob total sigilo.