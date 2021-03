Vitor está desaparecido há 4 dias, após sair de casa, na Comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste Aquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 30/03/2021 19:39 | Atualizado 30/03/2021 20:17

Há 4 dias, familiares realizam buscas para encontrar o paradeiro do estudante Vitor Hugo de Souza de Jesus, de 18 anos, que desapareceu, na noite do último sábado, após sair de casa, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O jovem cursa o 9º ano, em uma escola estadual na Praça Seca.

De acordo com a família, Vitor fazia tratamento psiquiátrico, tomava remédios controlados e pode ter sofrido um surto psicótico após sair de casa. O jovem disse aos pais que iria à casa de um parente, mas não chegou ao destino, tampouco retornou à residência. Ele usa óculos e, quando sumiu, vestia bermuda jeans, estava sem camisa e de chinelos.

A demora chamou a atenção de familiares e amigos, que, de pronto, iniciaram às buscas. No fim da noite de sábado, conforme relato da família, o jovem foi avistado em frente a um hotel, às margens da Rodovia Presidente Dutra, na Pavuna, onde teve o aparelho celular roubado.

Testemunhas contaram que Vitor chegou a pedir socorro em uma lanchonete, onde guardas de segurança, ao perceberem que o jovem estava em surto, chamaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi encaminhado a um Posto Médico, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, mas teria fugido durante o atendimento.

“Não sabemos como ele saiu de Jacarepaguá e foi parar na Baixada Fluminense. O Vitor é um jovem tranquilo, não tem vícios e muito caseiro. Acreditamos que ele possa ter sofrido um surto e esteja perambulando pelas ruas. Fazemos um apelo às pessoas que, ao vê-lo, avise às autoridades competentes”, disse o pai do estudante, o aposentado Luis Alberto de Jesus, de 57 anos, que realizou buscas, nesta terça-feira, em diversos pontos.

Investigações- O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). Os policiais já ouviram os familiares e realizam diligências para encontrarem o paradeiro de Vitor Hugo. Segundo familiares, é a segunda vez que o jovem desaparece após um surto, desta vez, contudo, por um tempo tão prolongado. Informações sobre o caso podem ser repassados aos telefones 190 (PM) e 2253-1177 (Disque-Denúncia) 2333-6520 / 2333-6521 (32ª DP).



Sumiços por distúrbios psiquiátricos correspondem a 12% dos casos registrados, segundo Ministério Público

De acordo com dados do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, os desaparecimentos de pessoas com problemas psiquiátricos correspondem a 12% dos casos registrados no universo da pesquisa, que abrange cerca de 27 mil casos relatados.

Em janeiro e fevereiro deste ano, foram registrados 676 desaparecidos no Estado do Rio de janeiro, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP).