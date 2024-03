Estudante Maria Luiza Correa, de 15 anos, desapareceu no último dia 16, após sair de casa e embarcar em um carro, na Pavuna, Zona Norte do Rio - Arquivo Pessoal

Estudante Maria Luiza Correa, de 15 anos, desapareceu no último dia 16, após sair de casa e embarcar em um carro, na Pavuna, Zona Norte do Rio Arquivo Pessoal

Publicado 04/03/2024 17:37

Familiares e amigos buscam, há 17 dias, pelo paradeiro da estudante Maria Luiza da Silva Correa, de 15 anos, que desapareceu após sair de casa para ir a um encontro, marcado através de um aplicativo de mensagens, na noite do último dia 16, na Pavuna, Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas, Maria Luiza foi vista, pela útima vez, embarcando em um carro, próximo a uma farmácia, em um centro comercial da região.

Segundo familiares, na ocasião, a estudante teria dito que iria a uma festa com amigos, mas, no decorrer das buscas, a família descobriu que ela saiu para encontrar um homem desconhecido. Uma testemunha contou à família ter visto a adolescente próximo a um veículo, modelo Hyndai Tucson, já na madrugada seguinte. A adolescente usava um vestido dourado brilhante e sandálias na cor preta. Ela havia deixado o aparelho celular em casa.

Familiares realizam buscas em ruas da região, hospitais, abrigos e institutos de medicina legais (IML). Conforme a dona de casa Deise Iara Santos da Silva, de 36 anos, a filha nunca havia desaparecido, tampouco passava por problemas emocionais ou fazia uso de remédios controlados. Para a mãe, a Maria Luiza saiu de casa com a intenção de retornar rápido, pois deixou o celular carregando e o ar condicionado do quarto ligado.

‘Só quero a minha filha de volta’

“A Maria Luiza havia dito que iria a uma festa com os amigos. Contudo, antes de sair de casa, ela trocou mensagens com uma pessoa desconhecida, marcando um encontro em frente a uma farmácia. A seguir, algumas horas depois, ela foi vista por uma vizinha próximo a um carro e desapareceu. Ela havia deixado o celular carregando e o ar condicionado ligado, indicando que pretendia voltar. Não podemos acusar ninguém. A polícia está fazendo o trabalho dela. Só quero a minha filha de volta”, disse, emocionada, a dona de casa.



Investigações- O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que assumiu as investigações. Imagens de câmeras estão sendo analisadas. Um suspeito já foi identificado e prestou depoimentos. Os agentes continuam realizando diligências para elucidar o caso. Informações sobre o paradeiro da estudante Maria Luiza podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344). Todas as informações têm garantia do sigilo e anonimato.