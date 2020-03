Digital Influencer Fábio Vital revela ser portador de asma e alerta seguidores sobre Coronavírus

Com uma turnê que começou no início de 2020 pelo Brasil, o influenciador digital Fábio Vital precisou readequar suas apresentações em decorrência da pandemia de Coronavírus que atinge todo o mundo.



Conhecido pelos vídeos no Youtube em que fala sobre sexo sem tabus, Vital adiou todas as apresentações programadas para os meses de março e abril. E isso tem um motivo bem importante: “O Coronavírus é bem mais perigoso para quem tem doenças pré-existentes e para os idosos. Eu ainda não sou um idoso, mas tenho uma doença pré-existente. Sou asmático e já estive internado em UTI, entubado e tudo. Por isso estou tentando me isolar o máximo” Conta Vital.



Evitar aglomerações, posição tomada por Fábio, é uma das medidas recomendadas por órgãos internacionais de saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e repercutidas pelo Ministério da Saúde no Brasil. “Vamos ser responsáveis e vamos evitar lugar cheios. Não sair de casa sem necessidade, usar sempre álcool em gel e não levar as mãos à boca e olhos” complementa.



Fábio Vital ainda diz que mesmo antes da pandemia do Coronavírus, formas de prevenção como lavar as mãos, usar álcool em gel, afastar-se de pessoas com espirros ou corizas, evitar multidões, usar máscaras, evitar tocar o nariz, os olhos e a boca com as mãos e manter objetos sempre limpos com álcool, “são práticas diárias que devem ser reaprendidas e repetidas” acrescenta.



Todos os meus shows que estavam agendados para acontecer no mês de março serão adiados. “A medida tem o intuito de preservar e proteger a saúde de todas as minhas seguidoras que já adquiriram os ingressos” finaliza.



Segundo os especialistas, o COVID-19 pode demorar até 14 dias para se manifestar e nesse tempo podemos é ideal permanecer em quarentena, evitando exposições desnecessárias e buscando apoio médico no caso dos primeiros sintomas se manifestarem.