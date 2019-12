Tati Zaqui diz que quer ficar mais dez anos solteira

Rio - Tati Zaqui torce para que 'Surtada' seja hit do verão, e do Carnaval 2020. A batida do brega-funk, que dá o tom da canção, acabou fazendo da faixa um sucesso - ela ficou por mais de 30 dias em 1º lugar nas músicas mais escutadas do Brasil na plataforma de música Spotify. Só caiu do posto quando 'Combatchy', de Anitta com Luísa Souza, MC Rebecca e Lexa, dobrou a esquina e conquistou a ocupação.

"Não tem como ficar triste depois de ter ficado por um mês em primeiro lugar, não tenho nada a reclamar! Adorei a música 'Combatchy', e elas merecem muito também essa posição. Anitta já alcançou isso antes. E Rebecca, Lexa e Luísa também devem ter sentido o mesmo que eu", conta a MC, que caiu no choro quando soube do novo sucesso.

"Foi a primeira vez que consegui tanto destaque no Spotify. Ver meus seguidores antigos, que nunca me abandonaram, felizes com mais um hit não tem preço", diz. "Minha meta pessoal era terminar 2019 com um hit, então 'Surtada' representa uma realização enorme pra mim, o gás que eu precisava pra 2020 vir muito mais forte. O brega-funk vai ser o ritmo desse verão, e fico feliz de ver 'Surtada' no topo com essa quantidade de acessos".

Diabrura

Na letra, a ousada Tati Zaqui canta: "Eu sou uma diaba/'Cê me liga toda hora, até de madrugada/Manda foto, manda vídeo, me deixa instigada". A cantora, que vive postando fotos e stories sensuais no Instagram, se considera uma diaba?

"Ah, aos olhos de muitos, sim", diz, rindo. "Mas sou apenas uma garota que faz literalmente tudo que tem vontade. O importante é ser sempre sincera com as pessoas sobre meu jeito de ser. Assim, ninguém sai magoado", assume a cantora, que na tarde da última sexta, sensualizou mais uma vez nos stories. Postou uma foto em que cobre os seios com as mãos e escreveu: "Acordei só a capa da gaita", indicando que estava cansada.

Teve mais: no fim de novembro, apareceu "pagando peitinho" numa foto do Instagram e atraiu a atenção de fãs e haters. "Mas os elogios são sempre maiores que as críticas, meus seguidores entendem esse meu lado que aprecia o nu, sabem da minha caminhada e conhecem meu coração", diz.

Por sinal, a cantora foi capa da revista 'Playboy' em 2015 - acabou sendo uma das raras funkeiras da nova geração a ir parar na revista. "A 'Playboy' representou MUITO pra mim, me ajudou muito em questão de aceitação. Fui super elogiada em um momento no qual eu pensava em fazer algumas alterações no meu corpo. Me senti muito especial e amei fazer o ensaio", conta. Faria de novo para outra publicação? "Sinceramente não tenho vontade de fazer, mas tudo depende", diz.

Solteiraça

Tati, que recentemente confirmou romance com Neymar durante o Carnaval, está solteiríssima. "Não tô nem beijando!", diz. "Namorei dos 18 até meus 24, tempo o suficiente pra entender que a vida é muito mais do que procurar um par perfeito que me complete. Sou muito completa comigo mesma. Se acontecer um namoro a pessoa vai ter que ser muito da paz, confiante, e tranquilo assim como eu. E minha previsão para namorar é com 35 anos!", conta a funkeira, de 25. Mais dez anos solteira, então? "Que eu não pague com a língua, amém!", brinca.