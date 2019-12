Enfeite de Natal feito com pata de gato faz sucesso na web

A norte-americana Hannah Parsely quis mudar um pouco a decoração natalina de sua casa este ano e escolheu fazer enfeites de Natal com a patinha de seu gato Rigatoni. Ela usou as "almofadinhas" como carimbo em cima de uma massa que endurece, ficando no formato da pata do felino.

A ideia fez sucesso na internet após as fotos de Hannah postou - a publicação teve quase 4 mil curtidas no Facebook. "Eu lavei muito bem as patinhas dele antes e depois, para ter certeza de que ele não ficasse lambendo a mistura presa no meio dos dedos", escreveu na legenda.