Bailarina posta foto ousada e provoca: 'Jogando o bumbum pra Anitta'

Rio - Ohana Lefundes, bailarina com quem Anitta já teve um affair, postou uma foto pra lá de provocante no Instagram, neste domingo. Na imagem, ela aparece dançando com um shortinho bem curtinho, empinando o bumbum e com Anitta ao lado. "Jogando o bumbum pra Anitta", escreveu na legenda da foto.

Galeria de Fotos Bailarina provoca Anitta: 'Jogando o bumbum' Reprodução Internet Anitta e sua bailarina Ohana Lefundes Eduardo Martins / AgNews Anitta e bailarina Ohana Lefundes na festa Combatchy AGNEWS Anitta e bailarina Ohana Lefundes na festa Combatchy AGNEWS Anitta e bailarina Ohana Lefundes na festa Combatchy AGNEWS Anitta e bailarina Ohana Lefundes na festa Combatchy AGNEWS Anitta e Ohana Lefundes Agnews

Em entrevistas, Anitta confirmou que já teve um affair com Ohana. "Não estou tendo um relacionamento, mas, eu e ela, a gente se curte há muitos anos. Ela está no meu balé há uns três anos e quando rola, rola. A gente não é presa a nada", disse ao "TV Fama".