Horóscopo do dia: previsões para 16 de dezembro de 2019

ÁRIES

Se você trabalha bem sobre pressão, não terá dificuldades nesse momento. Caso contrário, tenha calma e peça ajuda a quem tem mais experiência. A paquera por aplicativo pode te frustrar.

TOURO

No trabalho, será vantajoso trabalhar em equipe. Evite misturar amizade e dinheiro. A relação pode estar

passando por um momento delicado. Contorne todas as dificuldades conversando.

GÊMEOS

O céu indica boas oportunidades no serviço. Ligue a antena e aproveite esse astral favorável. Pode rolar um

flerte no local de trabalho e acabar se tornando paixão. Noite propícia para o sexo.

CÂNCER

Tempo de crescer no trabalho, com possibilidade de sucesso também nos estudos, concursos e disputas. Evite remoer antigas mágoas com o seu par, esteja focado no futuro sem muitas cobranças.

LEÃO

Intuição em alta pode ser útil no trabalho. Hora de retomar um antigo projeto. Deve precisar opinar em assuntos familiares. Com visão mais clara, poderá procurar a pessoa certa para ir amar.

VIRGEM

Você, que geralmente tem disposição para trabalhar, hoje gostaria de ficar até mais tarde na cama. O par pode não ser quem você gostaria que fosse, mas foi por quem você se apaixonou.

LIBRA

A semana começa agitada e Mercúrio favorece acordos. Evite lidar com dinheiro para não gastar o que não

pode. Faça um jantar especial para o par, mas já imagine o fim da noite no quarto.

ESCORPIÃO

Arrisque-se um pouco mais e escute sua intuição e sua experiência. Poderá ter reconhecimento no trabalho.

Se quem paquera se aproximar, abra guarda e mostre que também tem interesse.

SAGITÁRIO

Pode tomar decisões baseadas em sensibilidade. Bom momento para obter soluções vantajosas em negociações envolvendo leis. Com sintonia, as decisões do casal vão ser tomadas por você.

CAPRICÓRNIO

Com a mente clara ficará mais fácil atender às demandas do trabalho. Às vezes, o par dá palpites nos seus projetos exatamente por desejar que você se dê sempre bem. Releve esses comentários.

AQUÁRIO

Dia favorável para quem trabalha no mercado financeiro, ou com vendas de artesanatos. Pode pedir alguns

conselhos ao cônjuge, ao até mesmo procurar seu colo hoje, pois ele está receptivo.

PEIXES

A área profissional estará iluminada pelos astros. Organize a casa e agende exames médicos anuais. Carinho do casal vai estar em alta e o amor só vai acabar quando estiverem na cama.