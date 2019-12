Festival de Rap Bazar realiza feira gratuita com palestra de Mano Brown

Rio - O Festival Rap Bazar realizará pela primeira vez uma feira cultural gratuita no HUB-RJ, na Zona Portuária da cidade, neste domingo (22), com a presença de Mano Brown. O evento contará tem na sua programação moda, arte, cultura, dança, esporte, educação, gastronomia e entretenimento.



"Serão mais de 10 horas de atividades ressaltando os elementos da cultura Hip-Hop e mostrando à sociedade o que está sendo produzido por e para a população negra, com o intuito de fomentar a equidade e incentivar o desenvolvimento sustentável",afirma Bruno Rafael, organizador do evento.



Entre as atrações, o Negro Drama, Mano Brown estará presente, mas dessa vez para dar um show de belas palavras. O artista é um dos convidados para um painel sobre o estilo do Hip-Hop. Um bate papo leve com fãs e admiradores. Junto com ele, outras grandes nomes compõe a mesa de palestras como Tainá de Paula, Mariana Egmídio, Rafaela Albergaria, Edu Nascimento e o grafiteiro Toz.

A parte musical ficará com o rapper L7NNON, uma das maiores revelações do rap nacional da atualidade. Nascido e criado em Realengo, Zona Oeste, e hoje residente da Zona Sul, o cantor começou a carreira no skate e competiu profissionalmente, mas decidiu de dedicar ao RAP. Top nas paradas, ele é dono de hits como " Barcelona", "Despertadores" e "Refém".





O evento terá também exposição de marcas de roupas ligadas ao Hip-Hop, esporte com skate e basquete 3x3, um Cine Clube de tirar o fogo e claro, muito grafiiti.



Serviço:



Entrada gratuita sujeita à lotação (retirada via Sympla (1 por pessoa). Garanta seu ingresso: http://bit.ly/2Pec5kI





DATA: 22 de dezembro



HORÁRIO: 13h30



LOCAL - HUB RJ: Rua Professor Pereira Reis, 50. Santo Cristo.



CLASSIFICAÇÃO: 18 anos.