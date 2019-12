Kate Middleton se irrita com William durante especial de Natal

São Paulo - Recentemente foi ao ar o especial de Natal da Mary Berry, apresentadora e cozinheira britânica. Os grandes convidados da edição foram Kate Middleton e Príncipe William, integrantes da Família Real que além de cozinhar bateram um papo com a anfitriã.

Recheado de risos e carinho, um momento do especial chamou atenção dos internautas. Na cena, o Príncipe William tenta chamar Kate Middleton, colocando as mãos nas costas da Duquesa de Cambridge. Todavia, a mesma dá de ombros na tentativa de fazer com que o marido pare. Assista ao vídeo protagonizado pelos membros da Família Real.