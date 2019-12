Rio - Preta Gil fez o maior sucesso no Instagram, nesta terça-feira, ao postar uma foto em que aparece de biquíni na praia. "Terça de folga na minha cidade amada, vim dar um mergulho no mar do Rio pela primeira vez em 2019! Antes tarde do que nunca! Flagra do meu amor", escreveu Preta Gil na legenda da foto.

Galeria de Fotos Preta gil Reprodução Internet Preta Gil Reprodução Internet Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil posa de biquíni e recebe comentário maldoso: 'rio de celulites' Reprodução Internet Processed with VSCO with 6 preset Divulgação Preta Gil Divulgação Preta Gil incentiva seguidores por meio de postagem em rede social a aceitarem e exibirem seus corpos como são. Reprodução/Instagram Preta Gil de biquíni em Trancoso, Bahia Reprodução do Instagram Preta Gil, Giovani Bianco e Marina Morena em Trancoso, Bahia Reprodução do Instagram Preta Gil e o marido Rodrigo Godoy em Trancoso, Bahia Reprodução do Instagram Preta Gil de biquíni em Trancoso, Bahia Reprodução do Instagram Preta Gil de biquíni em Trancoso, Bahia Reprodução do Instagram Preta Gil posa de biquíni Reprodução Internet Preta Gil curte dia de sol na jacuzzi Reprodução Internet Preta Gil em Noronha Reprodução Instagram

Os seguidores elogiaram o fato de a cantora não usar Photoshop para tratar as fotos e mostrar seu corpo real. "Nunca é tarde para libertar mulheres e todos os seus corpos lindos e plurais", disse uma pessoa. "Mulher real. Adoro", comentou outro seguidor.

Teve até quem mandasse indireta para a ex-BBB Mayra Cardi, que recentemente apareceu criticando sua assistente por postar fotos na praia quando estava mais gordinha.

"Corre aqui, Mayra. Vem aprender o que é uma delícia de verdade, amada", disse uma seguidora. "Olha, Mayra, que perfeição. Cada uma perfeita como se sente melhor", disse outra pessoa.