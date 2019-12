Claudia Raia curte noite com Mariana Ximenes, Paolla Oliveira e Enzo Celulari

Rio - Claudia Raia curtiu a noite desta terça-feira ao lado do filho, Enzo Celulari, e de suas filhas da ficção, Mariana Ximenes e Paolla Oliveira. Mariana foi filha de Claudia na novela "A Favorita" e Paolla na novela "Belíssima". "Tem coisa melhor do que estar rodeada dos seus filhotes?!! Amoooo mais que pele de frango frita", escreveu Claudia ao postar uma foto com os três.