Rio - Carolina Dieckmann adora posar de biquíni nas redes sociais. Desta vez, a atriz postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece sensualizando com um maiô asa delta. "Pra quem estava com saudade dos anos 80, já pode tirar o maiô asa delta do armário; amoooooooo", escreveu na legenda da foto.

A imagem rendeu vários elogios. "Deusa", disse uma pessoa. "Essa asa delta tá voando alto", brincou outro seguidor. "A minha barriga de cerveja chorou agora, dona Carolina", brincou uma fã. "Zero defeitos", disse outra pessoa.