Rio - A ex-BBB Rízia, que participou da 19ª edição do "Big Brother Brasil", está grávida. Ela contou a novidade nas redes sociais. Rízia completou recentemente o primeiro trimestre da gestação. O bebê é fruto do namoro com o empresário e estudante de engenharia Nathanael Avelino.

"Minha vida deu uma mudada desde que voltei de Orlando. Durante a viagem, estava sensível além do normal", disse Rízia, contando também que chegou a fazer dois testes de gravidez.

"É uma bênção. Estou buchuda. Não tenho mais como guardar este segredo da galera. Tenho o direito de realizar esse sonho, apesar da vida ser bem intensa. Não imaginava engravidar em 2019. Ainda não sei contar esse lance de semanas. Sei que estou de 16 semanas. São três meses e meio, quase quatro de gestação", avisou.