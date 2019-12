Rio - A apresentadora Lívia Andrade visitou São Paulo para prestigiar o maquiador Edu Sacchiero durante o lançamento do livro "Ela Salvou Minha Vida", na noite desta terça-feira. Em entrevista para o site "Famosando", Lívia falou sobre Carnaval e sobre seu ex-amigo Leo Dias.



Recentemente, Leo comentou sobre as rainhas de bateria do Rio e Lívia estava incluída. Ao ser questionada sobre as colocações do ex-colega ela respondeu: "Eu não acho nada... cada um com seus problemas, cada um com sua vida, cada um com sua opinião e isso precisa ser respeitado!".



"Eu faço o meu e posso falar por mim, não gosto quando as pessoas falam por mim, não gosto quando as pessoas envolvem meu nome onde não tem que envolver e assim vai ser! Se eu precisar me posicionar, vou me posicionar! Não foi uma coisa que eu quis (dar uma declaração oficial), mas a assessoria da escola achou importante", explicou.



Ainda sobre Leo Dias, Lívia respondeu se voltaria a trabalhar com o jornalista. "Trabalharia com ele e com qualquer outra pessoa! Eu sou profissional! Eu desejo toda sorte do mundo pra ele", completou.