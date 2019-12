Preta Gil curte dia de praia com o marido

Rio - Preta Gil aproveitou esta quarta-feira para curtir uma praia com o marido, Rodrigo Godoy. De biquíni e saída de praia, a cantora se bronzeou nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No local, Preta ainda posou para várias fotos e o maridão foi o responsável pelos cliques.

Nesta terça-feira, a cantora já havia postado fotos em que aparece de biquíni na praia no Instagram e recebeu elogios. "Terça de folga na minha cidade amada, vim dar um mergulho no mar do Rio pela primeira vez em 2019! Antes tarde do que nunca! Flagra do meu amor", escreveu na ocasião. ""Nunca é tarde para libertar mulheres e todos os seus corpos lindos e plurais", disse uma pessoa. "Mulher real. Adoro", comentou outro seguidor.