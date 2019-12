Horóscopo do dia: previsões para 19 de dezembro de 2019

ÁRIES

Vão aparecer boas chances de crescer na carreira, mas evite trocar o certo pelo duvidoso. Fuja de fofocas e mantenha o foco. Você e seu bem devem perceber que o amor está no dia a dia do casal.

TOURO

Pode se dar bem ensinando seu trabalho a outras pessoas. A lua vai favorecer mudanças no visual. Observe atentamente se a pessoa que está a fim é mesmo a certa antes de abrir o coração.

GÊMEOS

Confie em si e tenha ousadia para conseguir o que quer. Mas a vida não é só trabalho, relaxe após o expediente. Pode querer impor mais vontades no romance, mas faça isso com jeitinho.

CÂNCER

Memória ótima e capacidade para pesquisar também. Energia voltada para parcerias profissionais e atendimento a clientes. Com um charme bem discreto, poderá ganhar de vez o seu alvo.

LEÃO

Cuidado ao cortar relações no trabalho. Se precisar, faça com calma. Muita disposição para o serviço. Quando mais agir de forma verdadeira com o seu bem, maiores as chances de seguirem fortes.

VIRGEM

Tente realizar suas tarefas rotineiras de outro jeito. A lua favorece mudanças de atitude e no visual, então ouse mais. Sensualidade em alta, aproveite e saia com seus amigos para paquerar.

LIBRA

Cuidado com o que fala sobre seus projetos no trabalho, pois alguém pode escutar e aparecer com as mesmas ideias. Está na hora de cair fora da paquera que não evolui e partir para outras.

ESCORPIÃO

Talvez receba ajuda profissional de algum desconhecido, amigo de amigo. Parcerias renderão. Momento delicado para o casal e você precisará abrir mão do autoritarismo para ficar bem.

SAGITÁRIO

Assuntos sigilosos deverão ser tratados com cuidado, para evitar vazamentos. Poderá recusar convites de festa para focar em compromissos. A paquera poderá terminar em prazer redobrado.

CAPRICÓRNIO

Possibilidade de reconhecimento por sua atuação profissional, podendo receber elogios ou um prêmio. Ambição ativada na reta final do ano. Chegue mais junto na paquera e pode se dar bem.

AQUÁRIO

Uma promoção ou ampliação da sua área pode aparecer. Favorecidos os relacionamentos com pessoas que acrescentam conhecimento. A paixão secreta poderá começar a tomar outra forma agora.

PEIXES

Convivência mais próxima com amigos favorecerá a troca de confidências e ajuda em dificuldades emocionais. Chances de se apaixonar rapidamente e intensamente por alguém muito discreto.