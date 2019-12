Uptown recebe o Rio Fashion Day

Rio - Chegou a semana antes do natal e você não sabe onde fazer as últimas compras? Nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, o Rio Fashion Day estará no UPTOWN, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A tradicional feira de moda desembarca no shopping a céu aberto com inúmeras opções para o fim de ano que vão garantir os presentes de toda a família.



A feira acontece em frente ao Mercado de Produtores. Serão mais de 60 marcas independentes da cena carioca de moda feminina e masculina, além de expositores de artigos como joias, bolsas, sapatos e itens de decoração. Os preços são convidativos e garantem um excelente custo-benefício.



Serviço:



Rio Fashion Day no Uptown. Av. Ayrton Senna, 5500 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Datas: 20, 21 e 22 de dezembro | Sexta de 16h às 22h; Sábado de 12h às 22h; Domingo de 12h às 22h. Entrada gratuita.