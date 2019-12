Rio - Fenômeno consagrado na Angola, o cantor Preto Show pretende alçar novos voos e escolheu o Brasil como seu novo destino de trabalho. Com grandes parcerias musicais já anunciadas com nomes como Anitta, Nego do Borel e Rincon Sapiência, o artista lançará no início de 2020 seu novo álbum intitulado “internacional Benger”. O trabalho trará mais ou menos 15 faixas que fazem uma mistura bastante inusitada de ritmos como o funk, afrobeat e reggaeton, e a primeira delas foi lançada na tarde desta sexta-feira.



O single intulado “My Love”, já estava disponível nas plataformas digitais e para a alegria dos fãs do cantor angolano ganhou hoje sua versão em vídeo. O clipe está disponível no youtube e traz o mood da cultura africana para o vídeo. E, segundo Preto Show, embora tenha sido gravado na turística Sintra, em Portugal, a locação e os figurinos remetem ao clima da tradição angolana.



Feliz com o novo trabalho, o cantor ainda gravará outros clipes, desta vez aqui no Brasil com as parcerias que fez no país. E além dos brasileiros, seu novo trabalho também conta com feats apimentados com os cantores angolanos Anselmo Ralf e Yola Semedo. Além da estrela cabo-verdiana Soraia Ramos.