Confira cinco motivos para assistir 'A Ascensão de Skywalker'

São Paulo - Chegou aos cinemas brasileiros, nesta quinta-feira, "A Ascensão de Skywalker", filme que encerra a nova trilogia da saga "Star Wars". Sob a premissa de dar um desfecho ao personagem de Mark Hamill, Luke Skywalker, a obra tornou-se o divisor de águas entre fãs e críticos de cinema.

Sabendo que a estreia promete movimentar mais as redes sociais, o iG Gente elaborou uma lista de motivos para você não deixar de assistir "A Ascensão de Skywalker" nos cinemas.

Conclusão da saga

Mark Hamill como Luke Skywalker ao longo dos anos Divulgação

Iniciado em 1977, no longa "Uma Nova Esperança", o arco de Luke Skywalker finalmente chega ao fim. Segundo críticas internacionais de sites como BBC, CNN e The Wrap, "o longa fecha a trilogia da pior maneira possível". Além disso, ao que parece, a família Skywalker terá sua importância intergaláctica reconhecida.

Carrie Fischer

Cinco motivos para assistir A Ascensão de Skywalker Divulgação

Interpretada pela atriz Carrie Fischer, que morreu em 2016, a eterna Princesa Leia ganha um tributo na nova obra da saga espacial. As imagens são de filmagens anteriores que foram aproveitadas para sua inserção na trama.

Efeitos especiais

Cinco motivos para assistir A Ascensão de Skywalker Divulgação

Além de Carrie Fischer, pelo menos com base nos trailers, o longa-metragem promete ser um supra-sumo quando o assunto é efeitos especiais, ou melhor, imagens geradas por computador.

J. J. Abrams

Cinco motivos para assistir A Ascensão de Skywalker Divulgação

Ao longo dos anos, J.J. Abrams ressuscitou as duas maiores sagas espaciais da cultura pop, "Star Trek" e "Star Wars", com resultados obviamente notáveis. Sabendo do talento do diretor, conferir o trabalho dele, com certeza, é um bom motivo para conferir o filme.

Emoção

Cinco motivos para assistir A Ascensão de Skywalker Divulgação

Também de acordo com críticas internacionais, a emoção tem sido bastante destacada em "A Ascensão de Skywalker". A BBC, por exemplo, definiu a decisão do alto teor emotivo como "saída inteligente".