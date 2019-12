Música de Ludmilla é proibida para menores no YouTube e cantora lamenta: 'O que tem que ninguém nunca viu?'

Rio - O YouTube decidiu, nesta quarta-feira, incluir uma classificação indicativa para maiores de 18 anos no clipe da música "Verdinha", da cantora Ludmilla. O clipe foi lançado há cerca de duas semanas. A decisão deixou a funkeira revoltada.

"Acabei de receber a horrível notícia de que classificaram a idade para assistir Verdinha. Tô chocada! O que tem no clipe de Verdinha que ninguém nunca viu aqui no Brasil, gente? O que tem no clipe de ‘Verdinha’ que é uma novidade extraterrestre no Brasil?", lamentou Ludmilla.

"Só se for uma negra no poder, no meio de uma plantação de alface, uma mulher delegando funções… deve ser isso que está de estranho, porque no Brasil não costumam ver", completou.

Após algumas horas com restrição, "Verdinha" voltou a ser exibida sem classificação indicativa.