Kelly Key fala sobre elogios ao seu bumbum: 'É o ângulo'

Rio - Kelly Key, de 36 anos, recebe muitos elogios por sua boa forma no Instagram, onde costuma compartilhar sua rotina fitness. Em entrevista ao "TV Fama", Kelly Key disse que fica lisonjeada com os elogios mas que geralmente encontra poses para disfarçar as imperfeições.

"Eu tenho muita celulite, sou mãe de três filhos, tenho 36 anos, eu levo uma vida saudável desde os 30, só há 6 anos", disse a cantora. "Eu gosto de cuidar da minha saúde, me preocupo com isso. Quero melhorar como ser humano sempre. Não exijo mto de mim, mas a consequência da minha vida saudável é um corpo legal. E quero melhorar cada vez mais", completou.

Kelly Key também afirmou que seu bumbum não é impecável. "Não está, não. É angulo. Está brabíssimo", disse a loura.