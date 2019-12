Camila Cabello pede desculpas após ressurgirem postagens racistas na Web

Rio - A cantora Camila Cabello se viu no centro de uma polêmica depois que um perfil no Twitter resgatou antigas postagens consideradas racistas feitas no Tumblr. As postagens são de 2012, quando ela tinha 15 anos. Depois da repercussão, a cantora pediu desculpas nas redes sociais.

"Quando eu era mais nova, usei uma linguagem da qual tenho muita vergonha e me arrependerei para sempre. Eu era ignorante e, assim que aprendi sobre a história desses termos e o peso que essas palavras horríveis carregam, me senti muito envergonhada de tê-las usado", escreveu no Twitter.

Em várias postagens antigas, Camila usava as palavras "Nigga" e "Nigger", que são consideradas extremamente racistas na língua inglesa. Esses termos eram usados historicamente para humilhar a população negra dos Estados Unidos.

Camila também teria compartilhado imagens que reforçam estereótipos sobre pessoas negras, como o de que elas consomem muito frango frito. A cantora lamentou não poder retirar o que foi dito, mas afirmou que mudou.

"Por mais que eu queira, não posso voltar atrás e mudar essas coisas. Tenho 22 anos agora, cresci, sou adulta e sou consciente de uma maneira que não era antes. Esses erros não representam a pessoa que eu sou. Eu só promovo o amor e a inclusão e meu coração nunca, nem naquela época, semeava o ódio. A verdade é que eu era ignorante", escreveu.