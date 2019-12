Netflix divulga trailer de 'Para Todos os Garotos: PS Ainda Amo Você'

Rio - A Netflix divulgou nesta quinta-feira o primeiro trailer de "Para Todos os Garotos: PS Ainda Amo Você", sequência da comédia romântica "Para Todos os Garotos Que Já Amei", que fez o maior sucesso na plataforma de streaming.

Lara Jean (Lana Condor) e Peter (Noah Centineo) finalmente pararam de fingir que são um casal e se tornaram um casal de verdade. E em meio às novas descobertas com Peter – o primeiro beijo de verdade, o primeiro encontro de verdade ou o primeiro Dia dos Namorados –, Lara Jean pode contar com Kitty (Anna Cathcart), Margot (Janel Parrish), Chris (Madeleine Arthur) e uma nova e inesperada confidente, Stormy (Holland Taylor), para entender melhor essa nova fase da vida em que precisa conciliar o namoro e a busca pela própria identidade. E para complicar ainda mais as coisas, um outro destinatário de suas cartas reaparece e Lara Jean terá que enfrentar seu primeiro grande dilema: é possível amar dois garotos ao mesmo tempo?