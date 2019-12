Aventuras Maternas: roteiro para curtir o fim de semana

O bom velhinho chegará de terça para quarta, mas antes disso, nesse final de semana, tem muita coisa legal para fazer. Vamos lá?





Para se divertir no shopping:





Natal com Patrulha Canina





No mês de dezembro, o Ilha Plaza Shopping preparou uma decoração temática da Patrulha Canina com brinquedos grátis para os pequenos. No Jogo de Vídeo Game, os pequenos vçao precisar ajudar os cãezinhos a salvar outros bichinhos, além de pegar o máximo de ossinhos possíveis e, com isso, a dificuldade do jogo vai aumentando. Já no Tiro ao alvo, a criança sobe no carro do cachorrinho policial, Jase, e mira atirando nos alvos.







Quando: dezembro/2019



Horário: a conferir



Onde: Ilha Plaza







Parada Circense com a Turma do Topetão





O Natal do Caxias Shopping está com uma agenda muito animada de atrações infantis com Topetão e sua Turma. No domingo dia 22, tem Parada Circense pelos corredores do shopping, às 17h. Além dessa programação, o público pode visitar diariamente a Decoração de Natal temática interativa “Circo Mágico do Papai Noel”, que conta com vários pontos para fazer aquele click natalino em família. No centro, o destaque é o Circo de Brincar do Topetão com uma enorme torre em que as crianças podem entrar, escorregar no tobogã e cair na piscina de bolinhas. O espaço oferece ainda oficina circense, cama elástica e palco com camarim para as crianças se transformarem em artistas. O ingresso para brincar no Circo de Brincar do Topetão custa R$ 20 (25 minutos). E vale dar um pulo no trono do Papai Noel que também está localizado na decoração de Natal. A foto com o bom velhinho custa R$ 10, no tamanho 10X15.







Quando: 22/12/2019



Horário: 17h



Onde: Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias







Espaço Foco Nerd





O espaço Foco Nerd, situado no Shopping Jardim Guadalupe, promove oficinas de mangá e desenho, respectivamente, nos dias 21 e 22 de dezembro, das 14h às 19h. A entrada é gratuita. No dia 21, será a vez da Oficina de Mangá, do Freeplay Just Dance 2020, do Freeplay PS4 e do Freeplay Fliperama. Já no dia 22, vão acontecer a Oficina de Desenho, o Freeplay Just Dance 2020, o Freeplay PS4 e o Freeplay Fliperama.







Quando: 21 e 22/12/2019



Horário: a conferir



Onde: Shopping Jardim Guadalupe - Av. Brasil, 22.155 – Guadalupe



Informações: (21) 3512-9100 ou www.shoppingjardimguadalupe.com.br







“Uma História de Natal”





Já é Natal na programação infantil do Recreio Shopping no Clubinho. O espaço é dedicado especialmente para as crianças se divertirem com atividades educativas e lúdicas. No ambiente, a criançada se reúne para curtir oficinas, espetáculos teatrais, shows de mágica, música, dança, entre outras atrações. No dia 22/12, a partir das 16h, será a vez teatro de bonecos “Uma História de Natal”. O evento é gratuito. Um gnomo travesso, ajudante de Papai Noel, toma escondido o seu trenó na véspera de Natal e acaba deixando cair um presente na Terra. Uma criança o encontra e, após muitas aventuras, sob orientação da Pomba da Paz, acaba descobrindo que o presente era dela própria. A honestidade, a curiosidade, a inveja e a amizade são temas abordados pelos bonecos que constroem a narrativa.







Quando: 22/12/2019



Horário: 16h



Onde: Recreio Shopping - Avenida das Américas, 19.019 – Recreio dos Bandeirantes







Para curtir por aí:







Gentilezinha





O projeto ‘Gentilezinha’ está de volta ao Rio. Até o dia 21 de dezembro, o projeto levará a diversas regiões da cidade uma variedade de atrações, que têm o objetivo de propagar valores importantes para a formação da cidadania entre jovens e crianças. Neste período, serão apresentadas cerca de 28 encenações de teatro infantil em escolas da rede pública de ensino, além de locais abertos ao público. Entre os locais de apresentação estão: Praça do Pomar, Praça Nossa Senhora da Paz, Vila Olímpica da Mangueira, Nave do Conhecimento, entre outros. A iniciativa é realizada em parceria com o MetrôRio, uma empresa do grupo Invepar, via lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura do RJ, e apoio do Instituto Invepar. A programação completa poderá ser conferida na página do projeto e na página do Facebook https://www.facebook.com/Gentilezinha/O projeto ‘Gentilezinha’ chega à sua terceira edição e traz o espetáculo ‘Gentilezinha e a Liga dos Guardiões da Terra’. De forma lúdica e divertida, o trabalho aborda temas como cidadania, amizade, tolerância, meio ambiente e gentileza, transmitindo aos espectadores os ideais de José Datrino, o Profeta Gentileza, criador da famosa frase "Gentileza gera gentileza" No espetáculo, o protagonista é o personagem ‘Gentilezinha’, um menino impactado pela obra do Profeta Gentileza, que se torna uma espécie de mascote da cidadania e segue transmitindo o legado do andarilho, disseminando mensagens de paz, solidariedade e respeito. Na peça, a devastação do planeta chegou a um nível alarmante eGaia, a guardiã da Terra, resolve intervir. Muito preocupada e sem esperanças sobre o futuro do planeta, ela resolve pedir ajuda ao Gentilezinha. Junto a Devas, fiel escudeiro de Gaia, e com o reforço de Luquinhas, o quarteto segue convocando novos guardiões para cuidar do planeta. Durante a apresentação, as crianças serão chamadas para participar da peça sendo convocadas para assumir o papel de guardiões. Sempre ao final de cada espetáculo serão distribuídas cartilhas para colorir, com ilustrações e mensagens de cidadania, além de cards em papel semente para reforçar os conceitos ensinados na peça, incentivar o plantio e cuidado com o meio ambiente.







Quando: 21/12/2019



Horário: 11h



Onde: Praça da Pavuna - Av. Sargento de Milícias







Para assistir no teatro:







Dalal Achcar para toda a família





O espetáculo apresenta a história da menina Flora, que junto aos seus amigos, espera pelo Papai Noel na véspera de Natal. Porém, as crianças não aguentam de sono e dormem. Como num passe de mágica, são transportadas para o Polo Norte, numa imensa floresta de pinheiros coberta de neve. Símbolos natalinos e brinquedos ganham cor e vida. Cristais, flocos e bonecos de neve dançam celebrando o inverno e a chegada do Natal. O Príncipe das Neves dá as boas-vindas e mostra o caminho para o Reino de Papai Noel. E assim, começa a aventura das crianças pelos reinos da neve e da fantasia. Todos juntos vão distribuir alegrias nas ruas e lares dos continentes, levando a principal mensagem do Espírito de Natal: a esperança. Ao todo, 238 figurinos, uma árvore de natal de 5 metros de altura, 70 bailarinos em cena – incluindo mulheres, homens e crianças – fazem parte do espetáculo, que tem como principal intenção reforçar, para crianças de todas as idades, a importância de valores preciosos como o afeto, a empatia, a amizade e o respeito, em busca de um mundo sem guerras, mais justo e fraterno, onde a generosidade supera a ganância, a tolerância supera a ira e o sorriso devolve o amor. Com mais de meio século de trajetória artística, Dalal é a responsável pelo lançamento dos maiores bailarinos brasileiros no mercado nacional e internacional, como Marcelo Gomes, do American Ballet Theatre New York; Ana Botafogo, primeira bailarina do Theatro Municipal; Roberta Marques, do Royal Ballet de Londres; entre outros.







Quando: 20, 21, 22/12/2019



Horário: a conferir



Onde: Teatro Riachuelo - Rua do Passeio, 40 - Centro



Ingresso: a partir de R$20, somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/conto-de-natal-um-ballet-de-dalal-achcar-1165







Para fazer o bem:







Campanha social





O Natal está chegando e para o período alguns dos principais shoppings da brMalls no Rio estão organizando campanhas sociais como forma contagiar a todos com o espírito natalino e de ajuda ao próximo. Para isso, o NorteShopping e o Shopping Tijuca estão com uma corrente de solidariedade e proporcionando que seus clientes possam doar para instituições presentes no Rio. Até o dia 24/12, o NorteShopping estará com uma loja exclusiva para a ação Apadrinhe uma criança, projeto que ajudará crianças assistidas pela ONG Corrente pelo Bem, em Jardim Gramacho. Os clientes vão poder adotar um dos perfis e presenteá-lo com um briquedo, uma roupa e par de calçados. O objetivo da ação é apadrinhar 400 crianças e bater o recorde de solidariedade do ano passado, quando 316 crianças receberam auxílio. Jardim Gramacho tem mais de 800 famílias que vivem abaixo do nível da pobreza nos arredores do antigo lixão. A ação é uma parceria com a ONG Corrente pelo Bem, que atua para diminuir a miséria e a fome em asilos, orfanatos, creches e comunidades carentes do Rio de Janeiro. A loja fica no 1º piso do NorteShopping, em frente à Renner. E no Shopping Tijuca a campanha “Apadrinhe uma criança” para as festividades de 2019 vai até dia 24. Em parceria com o projeto Cantinho Semeando a Esperança, Creche comunitária criada em agosto deste ano, no Jardim Gramacho, a ação tem como proposta ajudar mais de 200 crianças da região, em um período tão especial como o Natal. Para isso, o shopping vai instalar um quiosque no piso L2, próximo à Vivara, para que o público possa adotar uma criança e também como local de coleta dos presentes. O Espaço Cantinho Semeando a Esperança proporciona educação com suporte escolar, e apoio integral, saúde, higiene e alimentação para centenas de crianças da região da Favelinha, no Jardim Gramacho, onde normalmente não chega ajuda para as famílias que moram em situação precária. Para participar, o shopping disponibiliza cartões sobre as crianças com informações como nome, idade, tamanho do sapato e roupa. Os interessados podem escolher entre presentear com o kit completo, composto por brinquedo, sapato e roupa, ou decidir por apenas um dos itens.







Quando: até 24/12/2019



Horário: a conferir



Onde: NorteShopping e Shopping Tijuca