Vídeo: baseado na música do Legião Urbana, 'Eduardo e Mônica' ganha trailer

São Paulo - Os fãs do Legião Urbana já podem comemorar! Baseado na icônica música "Eduardo e Mônica", o filme ganhou um trailer, lançado nesta sexta-feira (20). Nas imagens, Alice Braga e Gabriel Leone interpretam o casal principal. O longa estreará em abril de 2020.

"Eduardo e Mônica" vai mostrar o romance mais famoso do Brasil, que ficou conhecido na música lançada em 1986 na voz de Renato Russo, líder do Legião Urbana. O casal, completamente diferente um do outro, se apaixona e vive o mais improvável dos amores, com direito a muita discordância, já que Mônica fazia medicina e falava alemão, e Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube e televisão.

Além de Alice Braga e Gabriel Leone no papel dos protagonistas, "Eduardo e Mônica" ainda conta com Otávio Augusto, Fabrício Boliveira, Victor Lamoglia, Juliana Carneiro da Cunha, Bruna Spínola, Digão Ribeiro, Eli Ferreira, Luisa Viotti e Ivan Mendes.

Assista: