Turma do Pagode lança EP 'Todo Seu' com participações de Kevinho e Ivete Sangalo

Rio - A Turma do Pagode lançou, nesta sexta-feira (20), em todas as plataformas digitais Todo Seu. O EP, 12º trabalho da carreira, antecipa as comemorações de 20 anos de estrada do grupo que nasceu nos pagodes de mesa da Zona Norte de São Paulo e conquistou o país com músicas contagiantes e shows cheios de energia.



Gravado no estúdio Gravodisc, em São Paulo, com arranjos de Marcelinho TDP, Leandro Filé e Rodolfo Lemes e produção da Turma do Pagode, Todo Seu é o primeiro trabalho que o grupo assina a produção. "Esse EP marca um novo momento da nossa carreira e é a primeira vez que optamos por não trabalhar com um produtor. Foi uma experiência nova e todos os integrantes participaram da produção das faixas com ideias e sugestões", diz Thiagão.



A canção que abre o EP é "Muito Cedo", escolhida como primeiro single em votação nas redes sociais do grupo, e lançada acompanhada de um clipe com participação da atriz e bailarina Aline Riscado. "Desde o início acreditamos muito nessa música e quando ela foi escolhida por meio de uma votação nas nossas redes sociais para ser o primeiro single, percebemos que estávamos no caminho certo", ressalta Thiagão. E o clipe, assistido 1 milhão de vezes em apenas 24 horas, já alcançou a marca de 4.9 milhões de views no canal oficial do grupo no YouTube.



A inédita "O Brasil Tem Que Te Ver" conta com a participação do funkeiro Kevinho. No single, única faixa do EP produzida com a colaboração de um produtor, o grupo aposta mais uma vez na mistura do samba com o funk. Ao reunir o compositor e produtor musical Rafinha RSQ, responsável pelos arranjos e produção da faixa, com Seu Hit e Kevinho, a Turma do Pagode mantém a tradição de inovar na sonoridade, dessa vez misturando o pagode com a batida eletrônica do funk contemporâneo.



"Todo Seu", faixa que dá título ao EP, é uma parceria de três integrantes do grupo: Marcelinho TDP, Caramelo e Leizinho. Com arranjos assinados pelo grupo que inovou ao usar alfaias, instrumento característico do maracatu, a romântica tem tudo para se tornar um dos hits do grupo. Na sequência, a também romântica "Quem Dera", seguida de "Nem Liga Pra Mim". Em "Empoeirado Violão", Caramelo divide os vocais com Ivete Sangalo.



Para fechar em clima de festa, a inédita "Oh! Lá em Casa". "Essa música do Allan é um pagode com um papo bacana, bem pra frente e com clima alto astral. Nela trazemos uma batucada legal com bastante percussão e traz uma convenção com cada instrumento fazendo uma chamada. É uma música que acreditamos muito", completa Thiagão.



Com 7 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 2.9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2 bilhões de áudio e vídeo streams nas plataformas digitais, a Turma do Pagode é formada por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Tiago e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo).