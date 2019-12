Reality show online baseado no 'De férias com o ex' bate até 150 vezes mais audiência no Youtube

O jovem diretor Felipe Didonih foi eleito pela Forbes um dos jovens mais geniais e brilhantes do país. Além de dirigir vídeos para a campanha 'Vai no Gás' da Coca Cola e também as séries mais vistas no mundo pelo YouTube, sua última produção no formato se aproxima da marca de 100 milhões de visualizações. A produção 'O Enigma' tem sua assinatura como diretor geral, roteirista, diretor de arte e cenário, figurino e elenco.

O novo feito de Felipe é uma experiência baseada na série distribuída pela MTV 'De férias com os ex'. O reality online 'Férias com minhas ex's' trata-se de um novo formato com o nome parecido. O programa coloca no centro o youtuber Gregory Kessey com todas as suas ex-namoradas dentro de uma mansão. O influenciador também assina como roteiro.



O reallity teve até 150 vezes mais o número de visualizações online que o programa da MTV. com a comparativa de 4 milhões contra uma média de 35 a 100 mil dos vídeos do reallity show televisivo na plataforma YouTube. Ao todo são sete episódios totalizando 20 milhões com todos os vídeos em alta resolução. Tamanho sucesso da atração rendeu ao influenciador o prêmio Digital Awards 2019.

Assista ao primeiro episódio do 'Férias com minhas ex's' que já conta com quase 5 milhões de visualizações: