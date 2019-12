Rio - Vitória Strada e Marcella Rica chegaram juntas à festa para comemorar a final da "Dança dos Famosos", na noite deste domingo, em São Paulo. As atrizes também desembarcaram juntas no Rio na manhã desta segunda-feira. Conforme adiantado pela colunista de O Dia Fábia Oliveira, as atrizes estão namorando há cerca de nove meses.

Galeria de Fotos Marcella Rica e Vitória Strada desembarcam juntas no Rio após curtirem festa da 'Dança dos Famosos' em São Paulo Ag. News Marcella Rica e Vitória Strada desembarcam juntas no Rio após curtirem festa da 'Dança dos Famosos' em São Paulo Ag. News Marcella Rica e Vitória Strada desembarcam juntas no Rio após curtirem festa da 'Dança dos Famosos' em São Paulo Ag. News Marcella Rica e Vitória Strada desembarcam juntas no Rio após curtirem festa da 'Dança dos Famosos' em São Paulo Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Famosos prestigiam festa em comemoração à final da 'Dança dos Famosos' Ag. News Marcella Rica e Vitória Strada Ag. News

Vitória falou pela primeira vez sobre o romance. "2019 me surpreendeu com esse amor, Um presente lindo que só tem me feito feliz", disse a atriz ao colunista Ancelmo Gois, de O Globo.

Kaysar Dadour, Fernanda Abreu, Giovanna Lancellotti, Luísa Sonza, Luiza Tomé, Regiane Alves, Bruno Montaleone, Junior Cigano, Luis Lobianco, Matheus Abreu, Dandara Mariana e Jonathan Azevedo também prestigiaram a festa em comemoração à final da "Dança dos Famosos".