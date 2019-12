Mulher de Zezé Di Camargo exibe bumbum na Web

Rio - Graciele Lacerda mostrou que está com o corpão em dia nesta segunda-feira. A mulher de Zezé Di Camargo postou no Instagram uma foto em que aparece de biquíni na piscina de casa. "Bora iniciar 2020 do jeito que a gente gosta!", escreveu Graciele, que passou recentemente por 15 dias de dieta.

"Algumas pessoas dizem que quem faz dieta não pode ter vida social. Bom, eu acho que isso depende muito do seu foco e objetivo. Quando nos determinamos a fazer algo, com certeza alcançaremos os resultados esperados", explicou.