Horóscopo do dia: previsões para 24 dezembro de 2019

ÁRIES

Prefira interagir com os acontecimentos na medida em que se apresentam e deixar a vida fluir. A Lua minguante segue em Sagitário e desafia Netuno, melhor evitar assuntos muito complicados. A atenção e a objetividade tendem a cair, principalmente no fim da tarde. Ainda bem que o Sol segue em harmonia com Urano: vale pensar diferente, buscar novos pontos de vista, refletir mais. A preferência vai para atividades inovadoras, passeios em lugares amplos, que tragam a sensação de espaço e liberdade.

TOURO

A Lua minguante continua pedindo recolhimento e finalizações. Prefira a qualidade e a simplicidade, ao invés da quantidade. Programas alternativos, simples, naturais e gratuitos tem a preferência. Ainda bem que o Sol se combina com Urano, indicando que ideias originais e soluções alternativas, a quebra de velhos padrões e condicionamentos estão favorecidas. O Sol também se encontra com Júpiter, indicando mãos confiança e otimismo. Invista nas atividades e aprendizados que proporcionam prazer.

GÊMEOS

Procure intercalar as atividades sociais com momentos de introspecção. A Lua segue na fase minguante em Sagitário e se desentende com Netuno. Há tendência para distrações, evite tarefas extenuantes, esteja atento para enganos e ilusões. Evite também fazer qualquer coisa com pressa. Corpo, mente e emoções requerem limpeza e desintoxicação. O melhor a fazer é relaxar, ler, estudar, meditar, ouvir música suave e se afastar das situações para refletir com tranquilidade. Não é hora de insistir e sim de desacelerar.

CÂNCER

A Lua minguante segue em Sagitário, inspirando aventuras, a vontade de fazer algo diferente, com mais independência e liberdade. O clima é de entusiasmo, mas é preciso conter exageros, excessos e desperdícios. No fim da tarde a Lua briga com Netuno, a energia cai. Melhor cultivar mais recolhimento, descansar, alimentar a alma com arte, amor e tudo o que possa proporcionar inspiração. O clima desta noite é de amor e confraternização, aproveite também para cultivar generosidade e distribuir palavras positivas.

LEÃO

É tempo de cultivar uma postura mais receptiva, de surfar na onda dos acontecimentos, sem exigir demais de si mesmo ou investir em novos projetos. Com a Lua minguante em desarmonia com Netuno, prefira pegar leve, tanto consigo mesmo, quanto com os outros. O Sol se combina com Urano para favorecer a criatividade. Mas é preciso cuidado com imprudências. É importante também respeitar a individualidade, pensar diferente, rever velhas crenças e conceitos. Prefira cultivar autonomia e espaço.

VIRGEM

É tempo de refletir, revisar e concluir assuntos, mas sem pressa ou ansiedade. A Lua segue minguante, indicando que a flexibilidade e o poder de adaptar-se representam chave fundamental para o amadurecimento. Cuidado com posturas rígidas. Se for preciso, não tenha receio de mudar de ideia. Procure estar sempre aberto para outras visões, não feche as portas para novas possibilidades e aprendizados. A diversão e o lazer são terapêuticos, podem ajudá-lo a relaxar e trazer novas inspirações.

LIBRA

Os contatos sociais podem render boas oportunidades. Mas a Lua segue minguante, é importante desacelerar. No fim da tarde a Lua desafia Netuno, procure redobrar a atenção para evitar erros, mal entendidos e esquecimentos. Além disso, a etapa é de introspecção. O final da Lua minguante é ideal para recolhimento, restauração de forças e reflexão. Controle as expectativas exageradas com mais objetividade e maturidade. Prefira a companhia de pessoas queridas, que ofereçam apoio, carinho e segurança.

ESCORPIÃO

O período deve ser de recolhimento, com a Lua minguante e balsâmica em Sagitário. Melhor optar pelo que já é conhecido, por posturas mais convencionais ou por caminhos mais seguros. Evite acumular tarefas e compromissos ou deixar tudo pra última hora. Caso sinta que seu corpo está tenso, lembre-se de respirar fundo, alongar pernas e braços para relaxar. Aproveite para meditar, descansar, ouvir música, ver um bom filme, buscar o contato com a natureza ou o mar. Você pode eliminar conscientemente o que não serve mais em sua vida.

SAGITÁRIO

Bom período para avaliar os últimos acontecimentos com mais positividade e otimismo. Mas não é hora para loucuras. Um bom livro, uma boa conversa ou um passeio ao ar livre são muito bem vindos. A Lua minguante segue em seu signo, em desarmonia com Netuno no fim da tarde: você fica mais sensível e dispersivo, prefira atividades de cunho mais introspectivo, em espaços amplos e arejados. Ainda bem que Sol e Júpiter combinam forças com Urano: fica mais fácil pensar diferente, cultivar gratidão, bom humor e entusiasmo e compaixão.

CAPRICÓRNIO

Prefira finalizar velhos assuntos ao invés de investir em novos projetos. Procure cultivar atenção e calma em suas atividades para que tudo fique bem feito. Procure também cultivar a compaixão e deixar a vida fluir. Temas elevados e leituras edificantes podem alimentar sua alma. Assim também ganha inspiração e clareza a respeito das mudanças que deve promover em sua vida. Você pode elaborar novos planos, enquanto se liberta de hábitos, condicionamentos e pessoas que atravancam sua caminhada.

AQUÁRIO

Neste período você percebe o que deve ser deixado para trás. O Sol sorri para Urano, você pode repensar sua vida para receber as novidades que chegam a cada dia. É tempo de reinventar-se! Perceba o que atravanca seu crescimento e sua caminhada, é importante que o passado não o atrapalhe para que seu crescimento seja mais notável. Procure voltar a atenção para o seu interior, refletir, descansar, sonhar e encontrar a satisfação em seu interior. Vale também programar algo diferente e inusitado para fazer.

PEIXES

Não é hora para pressa e correria. A Lua minguante segue em Sagitário: um convite para elevar os pensamentos e os sentimentos. Reserve momentos para recolhimento e introspecção. O melhor a fazer é soltar a imaginação e deixar tudo fluir. O contato com a água também pode ser restaurador. Você pode cultivar inspiração e sensibilidade, introduzir romance e magia em sua vida diária. Mas atenção no fim da tarde: Lua e Netuno indicam que é melhor respeitar seus limites, evite loucuras e compromissos desgastantes.