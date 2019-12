Cinco filmes natalinos para curtir no Amazon Prime Video

São Paulo - Uma das tradições mais gostosas dessa época é assistir filmes natalinos com a família. Com a consolidação do streaming, esse hábito ficou ainda mais fácil de cultivar.

O Amazon Prime Video, plataforma de streaming da Amazon, tem em seu catálogo diversos filmes natalinos que valem muito a pena. De animações como “Frozen” (2013), cuja sequência chega aos cinemas em 2 de janeiro, a clássicos como “How the Grinch Stole Christmas” (2000), passando por perolas obscuras como “Um Papai Noel em Apuros” (2016) e “Um Pedido de Natal” (2017).

Separamos cinco produções que reúnem todos os elementos para agradar na maratona natalina.

Perfeita é a Mãe 2 (2017)

Sequência de um inesperado sucesso de 2016, essa comédia coloca Mila Kunis, Kathryn Hahn e Kristen Bell como mães imperfeitas que, além de toda a correria proporcionada pelo Natal no âmbito familiar, precisam lidar com a visita de suas respectivas mães e as cobranças inerentes.

O Retorno de Mary Poppins (2018)

Emily Blunt assume o papel que já foi de Julie Andrews nessa atualização do clássico da Disney que foi lançado nos cinemas no Natal do ano passado e chegou a ser indicado ao Oscar em algumas categorias. Espere um musical fofo e se prepare para se apaixonar por essa babá maravilha.

O Amor não Tira Férias (2006)

Nessa deliciosa comédia de Nancy Meyers, o elenco formado por Jude Law, Kate Winslet, Cameron Diaz e Jack Black é um senhor chamariz. Duas mulheres trocam de casas durante o recesso natalino, uma poderosa produtora de cinema (Diaz) vai para uma pacata cidade britânica, enquanto uma atabalhoada inglesa (Winslet) vai para a mansão em Los Angeles. Das participações especiais ao humor inteligente, essa obra natalina é tudo o que você precisa e não sabia.

Simplesmente Amor (2003)

Esse talvez seja o maior clássico natalino moderno e junto com “Esqueceram de Mim” deveria ser instituído no Natal de todo mundo. O grande elenco formado pelo saudoso Alan Rickman, Liam Neeson, Emma Thompson, Hugh Grant, Keira Knightley, Laura Linney e com o brasileiríssimo Rodrigo Santoro é um show à parte.

Turma da Mônica em Especial de Natal (2015)

Turma da Mônica em Especial de Natal Divulgação

Essa animação reúne diversos contos sobre Natal e tem a participação até de Maurício de Souza. Os contos são “Mônica Toy Chaminé”, “Véspera de Natal”,”As Doze Badaladas do Sino de Natal”, “Feliz Natal para Todos”, e “Horácio Natal”.

