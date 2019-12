Horóscopo do dia: previsões para 26 de dezembro de 2019

ÁRIES

O eclipse solar traz foco para o trabalho. Aproveite o momento para refletir sobre o que deseja mudar na

carreira. Na paquera, saiba o que te faz irresistível e aposte suas fichas nessa qualidade.

TOURO

Os astros vão realçar seu interesse em assuntos religiosos e nos estudos. Dê atenção à comunicação com

seu amor. O relacionamento é de aprendizado para o casal planejar bem o futuro.

GÊMEOS

Favorecidas as finanças, conclusão de ciclos e mudanças pessoais. Use esse astral para finalizar pendências e também se afastar de pessoas desagradáveis. Paquera deve fluir com alguém de longe.

CÂNCER

Os relacionamentos em geral estão estimulados. Tome iniciativa para não depender dos outros. Tenha um bom diálogo com o seu par para ajustar a união, levando em conta os objetivos dos dois.

LEÃO

Procure organizar e dividir melhor o seu tempo para dar conta de tudo. A saúde pede atenção — invista em exercícios e alimentação. Na conquista, atração por alguém bem inteligente e descolado.

VIRGEM

O eclipse solar lembra que deve ter leveza, momentos de lazer ou somente descanso mesmo. A dois, podem já ter realizado alguns sonhos e agora devem ter novas metas e correr atrás delas juntos.

LIBRA

No setor familiar, pessoas ou assuntos do passado podem voltar à tona. Há um astral bom de cura emocional. No seu romance, perceberá que o seu amor te completa e te deixa muito mais leve.

ESCORPIÃO

O eclipse solar mexe no setor das comunicações, negociações, vizinhança e irmãos. O que você falar deve pesar mais. Alguém pode se encantar pela sua inteligência e sua forma de se comunicar.

SAGITÁRIO

Se atente às finanças pessoais e organize suas tarefas diárias. Vai se preocupar muito com a relação custo

-benefício. Entre o casal, a comunicação deve ser transparente, sem ocultar nada.

CAPRICÓRNIO

Cuide melhor de sua saúde. Evite os excessos com alimentação tão comuns nessa época do ano. A pessoa amada pode depositar toda confiança em você: faça por merecer. Viagem cheia de sexo.

AQUÁRIO

Astral é de generosidade e isolamento. Medite e descanse, acalmando corpo e mente. Tire momentos para

si. Quem tem compromisso pode se aproximar ainda mais com programa a dois.

PEIXES

Bom dia para rever seus projetos e apostar naqueles que estiverem mais fortes. Peneire os amigos e fique

com os mais fiéis. Poderá sentir que sua cara-metade é um amor de muitas vidas.