Retrospectiva Cinema 2019: Confira os filmes mais falados do ano

Rio - Mesmo com o fim do Ministério da Cultura e as mudanças na Ancine, o Brasil produziu excelentes filmes este ano. Sucessos como 'Bacurau' e 'Turma da Mônica - Laços' levaram multidões aos cinemas.



A Vida Invisível: O longa do cearense Karim Aïnouz, que chegou a ser pré-selecionado ao Oscar, conta a história de duas irmãs separadas pelos imprevistos da vida. O ponto alto do filme, que ainda está em cartaz nos cinemas, é a forma de retratar a rotina das duas mulheres com realidades distintas nos anos 1950, no Rio de Janeiro. Para abrilhantar ainda mais a produção, o filme conta com a participação especial de Fernanda Montenegro, que faz uma das protagonistas nos tempos atuais.



Bacurau: O filme mais falado do ano. E não é para menos. A produção de Kleber Mendonça Filho ganhou diversos prêmios no exterior e arrancou elogios dos brasileiros por mostrar uma realidade inventada, mas não muito distante do Brasil que temos hoje. O longa conta a história da comunidade de Bacurau, que começa a ser alvo de um grande mistério. Além da trama envolvente, o filme conta com as brilhantes atuações de Sonia Braga e Silvero Pereira.



O Rei Leão: A versão realista do sucesso da Disney estreou em julho e o que mais chamou a atenção do público foi a escolha dos dubladores para os protagonistas. Nos EUA, Donald Glover e Beyoncé foram Simba e Nala, respectivamente. Por aqui, os leõezinhos foram dublados pelo ator paulista Ícaro Silva e pela cantora carioca Iza. No Brasil, o sucesso foi tanto que, a cada quatro ingressos de cinema vendidos no país, três eram para sessões de 'O Rei Leão'.



Vai Que Cola 2 - O Começo: Quatro anos depois do primeiro, a continuação da franquia de sucesso chegou aos cinemas em 2019. O filme conta como os personagens da pensão da Dona Jô se conheceram. Na trama, Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, onde Jéssica, Ferdinando e Máicol se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível. Uma das curiosidades do longa é a apresentação do personagem Tiziu, o grande amor do passado de Terezinha.



Ela Disse, Ele Disse: Sucesso da escritora teen Thalita Rebouças, o filme é uma adaptação do texto de sucesso. Na trama, Rosa e Leo são dois adolescentes de 14 anos que namoram e estudam na mesma escola. Eles têm crises, dilemas e pontos de vista diferentes, mas se entendem com amor. O filme marca a estreia de Maisa Silva no papel de antagonista, como a Júlia, a garota mais popular da escola, que faz de tudo para separar o casalzinho protagonista.



Cinderela Pop: Mais um sucesso com Maisa Silva, o longa atualiza a tradicional história da princesa. No filme, Cintia Dorella sonha em ser DJ, contra a vontade do pai e da madrasta. Além da ídolo teen, o longa conta com as atuações de Fernanda Paes Leme, como a madrasta, e Filipe Bragança, como o príncipe.



Turma da Mônica - Laços: Eles ganharam vida! Sucesso nos quadrinhos, os amigos Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha chegaram às telonas nas férias escolares para resolver um mistério: o desaparecimento de Floquinho, o cachorrinho de Cebolinha. Com um ar vintage e clima nostálgico, a clássica aventura infantil de Mauricio de Sousa levou milhares de adultos aos cinemas ao apresentar os ensinamentos universais de perseverança, amor ao próximo e amizade.



Hebe - A Estrela Do Brasil: Como uma espécie de homenagem, o filme conta a história Hebe Camargo, uma das maiores apresentadoras da TV brasileira. O longa, atualmente disponível em episódios no Globoplay, faz um passeio pela vida e carreira de Hebe, mostrando seus sonhos de adolescência e as decisões da vida adulta. No papel principal, Andréa Beltrão dá vida à diva da televisão que iniciou sua carreira como cantora de rádio, ainda na década de 1940, na Rádio Tupi.



Simonal: O filme conta a história de Wilson Simonal, uma das maiores vozes de todos os tempos da música brasileira. O longa, baseado na vida do cantor, mostra os bastidores de sua carreira de sucessos e as consequências de decisões controversas em sua vida pessoal.



Carcereiros - O Filme: Inspirado no livro de Drauzio Varella e dando continuidade à premiada série da Globo, o longa mostra mais um episódio da vida de Adriano, um carcereiro, que tem de lidar com mais uma mudança de rotina no presídio com a chegada de um perigoso terrorista internacional. Além de um roteiro impecável, o longa, ainda em cartaz nos cinemas, presenteia o público com as atuações impecáveis de Rodrigo Lombardi e de Kaysar Dadour, uma das revelações de 2019.