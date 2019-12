Juliana Diniz canta no Bar do Zeca Pagodinho

Rio - Juliana Diniz se paresentará no Bar do Zeca Pagodinho no dia 03 de Janeiro, às 19h30min. Dona de uma bela voz, a cantora e compositora mostra ao público músicas autorais e sucessos de grandes mestres do samba, entre eles: “Amor Sem Fim” (Xande de Pilares/Juliana Diniz), “Coração em Desalinho” (Monarco/ Ratinho), “Vou Festejar” (Jorge Aragão, Neoci e Dida), “Acreditar” (Delcio Carvalho) e outros mais.



Juliana Diniz faz parte de uma família de bambas, ela é neta de Monarco, um dos baluartes da tradicional escola de samba Portela, e filha do músico e compositor, Mauro Diniz.



Neste show, a cantora será acompanhada por: Richele (tantã e surdo), Rodrigo (pandeiro), Vitor Nascimento (cavaco) e Jeff Lima (direção e violão).



Serviço:



Juliana Diniz no Bar Do Zeca Pagodinho. Av. das Américas, 8585 – Shop. Vogue Square –B. da Tijuca. Dia: 03 de Janeiro (sexta-feira). Horário: 19h30min. Couvert Artístico: R$ 25. Telefone: (21) 3030-9097.